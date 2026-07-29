El coche fantasma de Son Verí, en Mallorca: aparece hundido en el mar sin conductor y nadie sabe cuándo cayó

Desconcertante hallazgo en la costa de Son Verí, en Llucmajor (Mallorca). Un turismo apareció sumergido en el fondo del mar en circunstancias que, por el momento, siguen siendo un auténtico enigma. Lo más sorprendente del caso es que en el interior del vehículo no había absolutamente nadie, lo que ha abierto numerosos interrogantes sobre cómo y cuándo acabó precipitándose al agua.

Las primeras hipótesis apuntan a que el coche cayó al mar sin ocupantes en su interior, aunque por ahora ninguna posibilidad ha sido descartada. Lo cierto es que, hasta el momento, se desconoce incluso la hora en la que se produjo el incidente, lo que dificulta enormemente la investigación. El vehículo, según han confirmado las primeras pesquisas, es un coche de alquiler, un dato que podría resultar clave para esclarecer lo sucedido.

La Policía Local de Llucmajor se ha hecho cargo de la investigación y una de sus primeras actuaciones ha sido requerir de forma urgente a la empresa de alquiler la documentación del contrato, incluyendo la identidad del arrendatario y del titular que formalizó el alquiler.

Sin embargo, las gestiones realizadas hasta el momento no han permitido localizar a la persona vinculada al vehículo, circunstancia que añade todavía más incertidumbre a un caso rodeado de incógnitas.

Mientras continúan las pesquisas para averiguar cómo terminó el turismo en el fondo del mar y quién fue el último en utilizarlo, los trabajos de recuperación del vehículo ya están en marcha. Debido a su ubicación y peso, será necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje para extraer el coche del agua.

Una vez recuperado, será la empresa de alquiler la que deba gestionar los trámites correspondientes y, en función de lo que determine la investigación, reclamar las responsabilidades que procedan. Por ahora, el misterioso coche hundido en Son Verí mantiene abiertas muchas preguntas y muy pocas respuestas. La investigación continúa.