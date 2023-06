«Tenía ofertas, pero aquí me siento muy feliz». Cleber, el ala brasileño de 26 años, continuará formando parte de la plantilla del conjunto balear durante las próximas cinco temporadas. Tras la renovación, Cleber afirma que está “muy contento con la renovación del contrato. Me quedaré en Palma hasta 2.028 y, a pesar de tener ofertas para salir, el Mallorca Palma Futsal me enseñó su proyecto y tengo ganas de afrontar este reto”, asegura el de Recife.

“Creo que es fruto de mi trabajo, el de mis compañeros y el de toda la gente que trabaja en el club. Estamos creciendo cada año y vi que valía la pena quedarme en Palma por todo lo que podemos ganar, por la afición y por la isla, que me encanta”, comenta Cleber. El brasileño comenta que afronta esta nueva etapa “con las máximas ganas, la responsabilidad aumenta, pero estoy tranquilo, confiado, tengo la cabeza bien preparada y solo me importan los entrenamientos y los partidos. Lo dejaré todo”.

Por su parte el entrenador del equipo, Antonio Vadillo, también valora la renovación del ala y comenta que “es una noticia muy buena que Cleber vaya a estar con nosotros cinco temporadas más. Es un activo muy importante del club, por lo que tener cierta tranquilidad de poder contar con él en los próximos años, por su rendimiento actual, por su proyección, por el margen de crecimiento que tiene, porque ahora mismo, en mi opinión, en su posición es de los jugadores más destacables, es una gran noticia para la parcela deportiva”. El técnico jerezano también asegura que “el club ha vuelto a trabajar y gestionar este tipo de situaciones y estamos muy contentos de que Cleber esté con nosotros para el largo recorrido que tendremos en las siguientes temporadas”, afirma Vadillo.