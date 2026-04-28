Cientos de expedientes penales abandonados y sin tramitar en bolsas del ‘súper’ en la Audiencia de Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha iniciado una investigación para aclarar por qué han aparecido centenares de comunicaciones y expedientes sin repartir ni entregar, todos ellos apilados en bolsas del supermercado —como acredita OKBALEARES en la imagen que ilustra esta noticia— y en cajones. Documentos sin ordenar ni clasificar.

La presidenta de la Sección Segunda, Samantha Romero, ha ordenado el inicio de una investigación interna sobre varios funcionarios interinos en cuyas zonas de trabajo han aparecido centenares de notificaciones sin entregar, todas ellas apiladas y mal guardadas en bolsas de supermercado y en cajones sin ningún tipo de orden. Romero ha comunicado los hechos al presidente de la Audiencia de Palma, Gabriel Oliver Koppen.

Según ha podido saber OKBALEARES, a finales de la semana pasada, un funcionario de la Audiencia detectó bolsas de compra de supermercado repletas de expedientes y comunicaciones no repartidas. Lo trasladó a sus superiores. Todos los documentos emanaban de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. La responsable de tramitarlos —y que no lo hizo— es una funcionaria interina cuyo nombre se corresponde con las iniciales M. G. A.

Fueron necesarios cinco funcionarios para poner orden en el descontrol originado por esta funcionaria, quien, al ser requerida por los hechos, respondió que no repartió los documentos porque desconocía a qué procedimiento correspondían. Y ahí lo dejó.

Sin embargo, y en alerta por estos hechos, este lunes se han registrado cajones y archivadores de otros funcionarios también interinos de la misma sección de la Audiencia y han aparecido gran cantidad de notificaciones sin repartir y que tienen como responsables otros funcionarios interinos.

En la Audiencia hay quien tiene la sospecha de que no son hechos ni aislados ni fruto de la desidia de los funcionarios descubiertos. Las rencillas evidentes entre varios de los principales actores de la Justicia en Baleares hacen sospechar a alguno de ellos que hay un interés soterrado en desacreditar a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, cuya presidenta es desde 2024 Samantha Romero.

La propia Romero remitió en junio de 2025 un informe al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en el que denunciaba «el gran desorden» que se encontró y la dificultad de «conseguir que mis órdenes se ejecuten».

Hace menos de una semana, y antes de que se produjeran estos hechos, el presidente del TSJB desvelaba que unas 202.000 personas seguían pendientes de la resolución de un caso judicial al cierre de 2025, una cifra que prácticamente dobla las listas de espera de la sanidad pública y que se mantiene estable respecto al año anterior. Así se desprende de la memoria judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que el miércoles fue presentada en una rueda de prensa por su presidente, el magistrado Carlos Gómez.