Casi 63.000 euros ocultos en la maleta: pillados en el aeropuerto de Palma tras un vuelo desde República Dominicana

Lo que pretendía ser una entrada discreta a Mallorca terminó en un contundente despliegue policial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido un botín de 62.890 euros en efectivo oculto en el equipaje facturado de dos pasajeros que acababan de aterrizar en el aeropuerto de Palma.

Los sospechosos, dos ciudadanos de nacionalidad española, volaron desde República Dominicana haciendo escala previa en Madrid. El desencadenante de la intervención no fue solo el rastreo de aduanas, sino el propio comportamiento de los viajeros. Y es que tras recoger sus maletas en las cintas de equipaje, emprendieron una marcha apresurada con la clara intención de abandonar las instalaciones aeroportuarias lo antes posible.

Esta actitud sospechosa activó las alarmas de los agentes del Instituto Armado y de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, quienes los interceptaron justo cuando intentaban cruzar la salida de la terminal. Al ser interrogados, ambos aseguraron de forma tajante que no tenían nada que declarar a las autoridades aduaneras.

Pese a sus palabras, mostraron una actitud notablemente nerviosa y evasiva, lo que motivó su traslado inmediato a las dependencias de Aduanas para una inspección exhaustiva de sus pertenencias.

El registro no dejó lugar a dudas. Al pasar el equipaje facturado por la máquina de rayos X, los agentes descubrieron los billetes de diverso valor meticulosamente escondidos entre la ropa y distintos objetos personales.

Las autoridades procedieron al decomiso inmediato del dinero y tramitaron la correspondiente denuncia por infracción de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y control de movimientos de medios de pago, la cual exige declarar la entrada al territorio nacional de cantidades en efectivo iguales o superiores a 10.000 euros.