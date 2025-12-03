El cartel con el que una madre de Mallorca denuncia el drama de los autónomos: «Voy a dar a luz y vuelvo»

«Doy a luz y vuelvo. Atentamente, autónoma de España». Así reza el contundente mensaje que ha colgado una comerciante en la persiana de su negocio de Palma para denunciar las condiciones laborales que tienen que soportar miles de autónomos en España.

Tabata es la dueña de este establecimiento de ropa de segunda mano, ubicado en la calle Bisbe Perelló, muy próxima a las Avenidas. Hace varios días que dio luz a su hijo y se ha visto obligada a coger la baja maternal de seis semanas, un tiempo en el que no podrá acudir a su puesto de trabajo y cubrir los gastos del local.

El cartel que cuelga en la entrada del negocio ha llamado la atención de peatones y clientes. El objetivo, según ha contado Tabata a OKBALEARES, es conseguir que «la gente sea consciente de los costes y las condiciones a las que nos tenemos que enfrentar muchos autónomos en este país».

La encargada del negocio ahora cuida a su bebé cada día mientras su establecimiento tiene que permanecer cerrado en unas fechas tan vitales para el sector en las que miles de personas hacen las compras para Navidad y Reyes. En las próximas semanas, esta madre dejará de recibir ingresos para su familia y su hijo recién nacido. «Es bastante angustiante», relata la madre.

De hecho, la situación es tan preocupante que esta comerciante ya está estudiando y analizando las fórmulas legales para incorporarse a su puesto de trabajo lo antes posible y así poder ingresar dinero. Y es que a todos estos problemas se suma la imposibilidad de poder contratar a una persona para que cubra su ausencia. «No me salen los números», cuenta.

Para más inri, esta emprendedora de origen chileno deberá llevarse al trabajo a su hijo una vez se reincorpore en el mes de enero, dada la desprotección que sufren las autónomas y la dificultad de conciliar vida laboral y familiar.

Manifestación de autónomos por toda España

La denuncia de esta emprendedora de Palma se suma a las inquietudes que manifestaron miles de autónomos el pasado domingo en la capital balear y en otras ciudades españolas. Una protesta que congregó a profesional independientes que reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez condiciones laborales dignas

Los asistentes pidieron una protección social equivalente a la de trabajadores asalariados, así como sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto, libertad del pago en efectivo y la «competencia justa» en medios de cobro.