Un camión grúa queda atrapado en una zanja en pleno centro de Campos

Un camión grúa de grandes dimensiones ha quedado atrapado la mañana de este miércoles en una zanja del firme por el que circulaba en una calle del municipio mallorquín de Campos.

El incidente se ha producido en una vía muy cercana al centro médico de la localidad, en un tramo donde se están realizando obras de remodelación de las aceras. El vehículo pesado ha pasado por encima de una zanja que se encontraba cubierta únicamente por una chapa metálica de protección.

De pronto, la estructura no ha soportado el elevado peso del camión y ha terminado cediendo, provocando que la máquina quedase encajada e inmovilizada en el hueco.

El suceso ha generado expectación entre los vecinos de la zona y ha requerido la intervención de equipos asistenciales para coordinar la retirada de la grúa y reasegurar el tramo afectado.