Caída general de las notas de selectividad en Baleares: aprobado raspado en Matemáticas y suspenso en Física y Ciencias

«Los resultados de este año no son los mejores», ha admitido el conseller balear de Educación y Universidades, Antoni Vera, al repasar los resultados de las pruebas de selectividad de este año en las Islas. Los datos empeoran en general y la caída de aptos es de 3 puntos en sólo un año. Baleares ha pasado del 92,5% de aptos al 89,6%.

Vera ha comparecido este miércoles junto a la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas, y también ha anunciado el reconocimiento a los alumnos con mejores calificaciones, que podrán optar a los Premios para los alumnos con mejores notas de acceso a la universidad del curso 2025-2026. La convocatoria se publicará en el BOIB mañana jueves y permitirá a los estudiantes presentar su candidatura de forma telemática entre el 15 y el 24 de julio.

Estos galardones están dotados con 600 euros por alumno y se distribuirán territorialmente con 10 premios para Mallorca, 4 para Menorca, 5 para Eivissa y 1 para Formentera. «El Govern reconoce así el esfuerzo y la excelencia académica de nuestros estudiantes, que son un referente para el conjunto del sistema educativo», ha destacado Vera.

En cuanto a los resultados globales, un total de 3.942 alumnos se han presentado a las pruebas este año, con un 89,6% de aptos, una cifra inferior al 92,5% registrado en 2025. El conseller ha reconocido que «los resultados de este año no son los mejores», pero ha contextualizado estos datos en el marco de los cambios curriculares de los últimos años y ha remarcado que se trata de la primera promoción formada íntegramente bajo los currículums que se desplegaron en el año 2022 de la LOMLOE.

En este sentido, Vera ha señalado algunas de las materias con más dificultades, como Matemáticas II (media de 5,01 y un 57% de aprobados), Ciencias Generales (4,70 y 48% de aptos) y Física (4,87 y 51% de aptos). A pesar de estos datos, el conseller ha querido dejar claro el compromiso de la conselleria con la mejora de los resultados de todo el alumnado: «No solo reconocemos la excelencia, sino que también trabajamos intensamente para dar respuesta a los estudiantes que tienen más dificultades y garantizar la igualdad de oportunidades».

En esta línea, ha recordado que el Govern ha iniciado el despliegue de los nuevos currículums educativos en este curso 2025-2026, que refuerzan áreas clave como las Matemáticas, las lenguas y las competencias básicas en todas las etapas educativas.

Entre las medidas adoptadas, destacan el incremento de horas de Matemáticas y asignaturas de modalidad, la mejora del aprendizaje de la lectura y la escritura, y la introducción de nuevas optativas para reforzar conocimientos y adaptarse mejor a las necesidades del alumnado.

«Nuestro objetivo es claro: avanzar hacia un sistema educativo más moderno, personalizado y equitativo, que permita mejorar los resultados académicos y reducir las desigualdades», ha concluido el conseller. Para todo ello, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa para revertir la tendencia.