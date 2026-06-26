Uno de cada cuatro alumnos de Baleares ha pensado abandonar sus estudios por aburrimiento

Uno de cada cuatro alumnos de ESO y Formación Profesional básica de Baleares ha pensado abandonar sus estudios por aburrimiento y falta de sentido en los aprendizajes, en la mayor parte de los casos.

Así se desprende de una encuesta del Consejo Escolar de Baleares realizada a 10.750 alumnos de centros de las Islas presentada este viernes en una rueda de prensa.

En concreto, el 53,1% de los que han pensado en dejar los estudios mencionan el aburrimiento como la causa principal y el 42,2% cita la falta de sentido de los aprendizajes. Según el Consejo Escolar, esto apunta a un problema de fondo en la conexión entre el currículum y la realidad de los jóvenes.

El cuestionario señala también que la transición de 6º de Primaria a 1º de la ESO es un momento crítico. En concreto, el 46,2% del alumnado vive esta transición con miedo o preocupación y el 12,3% no se siente acogido.

La presidenta del Consejo Escolar, Pepita Costa, ha destacado que «esto demuestra que es imprescindible acompañar al alumno en este cambio de etapa», ha agregado Costa.

La encuesta busca escuchar directamente a los jóvenes para entender su perspectiva y necesidades y entre otros datos presentados, han incidido en que cerca de 5% no se siente en absoluto parte del centro y cuatro de cada diez no ve conexión entre lo que aprende y la vida real.

En cuanto al aprendizaje, el 38,1% entiende siempre lo que se explica en clase, mientras que el 53,1%, solo a veces. Preguntados por si reciben apoyo cuando tienen dificultades, casi el 16% de los alumnos responde que prácticamente no.

Según el Consejo Escolar, esto se debe principalmente a la falta de recursos o a las ratios elevadas y tiene un efecto directo en la creencia sobre su propia capacidad de aprender. «Lo que más ayuda al alumno a sentirse capaz es el vínculo con el profesorado», ha explicado la miembro del Consejo Antònia Salas.

El papel de las familias

También han subrayado como uno de los problemas estructurales la falta de orientación en los centros. Precisamente, cerca de la mitad de los encuestados no tiene información suficiente sobre las opciones académicas al finalizar la ESO y solo un 8% recurre al orientador para informarse.

En esta línea, cerca de dos tercios de los alumnos encuestados pide más orientación. Asimismo, la fuente principal de información sobre el futuro es la familia (84%), una cuestión que puede generar desigualdades en función del nivel de implicación de las familias.

Además, el 36,8% experimenta obstáculos externos (económicos, de salud o familiares) de manera regular u ocasional.

Para el representante del alumnado, Xisco Bibiloni, las familias son aliadas del sistema, pero en los casos en los que estas están ausentes, los alumnos presentan mayor vulnerabilidad y riesgo de abandonar los estudios.

Bibiloni ha hecho hincapié en cinco temas recurrentes a lo largo de la encuesta en los que es necesario trabajar. Se trata de la desconexión curricular, la figura del docente, la invisibilidad emocional del alumno, la presión académica y el deseo de participar.

Desde el Consejo Escolar han planteado, tras esta encuesta, varias propuestas dirigidas a los agentes implicados. Así, a los equipos directivos recomiendan elaborar protocolos de acogida sólidos para ESO y FP básica y, a los docentes, formarse en metodologías activas.

Por otro lado, proponen a los orientadores ampliar el sistema a todos los alumnos y, a los tutores, reforzar la atención como espacio de seguimiento emocional y académico. También inciden en la importancia de que las familias participen activamente en las actividades del centro y mantengan una comunicación regular.