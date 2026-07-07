CAEB crea la Red Km0 para reforzar la visibilidad del comercio y el producto local de Mallorca

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) impulsa la creación de la Red CAEB Km0 y Proximidad en el marco de la campaña de promoción del producto local Km0. Más justo, más sostenible, más saludable, con el objetivo de reforzar la visibilidad y el posicionamiento del comercio y el producto local de Mallorca.

La Red CAEB Km0 está integrada por empresas y organizaciones empresariales de CAEB que apuestan por el producto de proximidad y que desean participar activamente en acciones de promoción y difusión en el marco de la misma.

A través de esta iniciativa, los establecimientos participantes obtienen más visibilidad, participan en acciones de dinamización (muestras, degustaciones, presencia en eventos empresariales, participación en podcasts y/o microespacios audiovisuales, etc.) y asocian su actividad a una campaña vinculada a valores de sostenibilidad, proximidad y calidad.

Los comercios y empresas interesados pueden adherirse a la campaña a través de la URL https://www.caeb.es/servicios/productolocal. Teixits Vicens, Fusteria Comas, Posidonity, Can Soler, Can Llompart, Germans Adrover o Poraxa son algunas de las empresas ya adheridas a la Red Km0 de CAEB.

Fomentar la sostenibilidad, objetivo estratégico de CAEB

Uno de los objetivos estratégicos de CAEB es fomentar la sostenibilidad, la economía circular y la economía local. Entre las 96 organizaciones empresariales que integran CAEB hay diversas asociaciones que representan al pequeño comercio y a los productores locales de Mallorca.

Con el proyecto KM0. Más justo, más sostenible, más saludable, que cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, «pretendemos promover el consumo del producto de proximidad, poner en valor a los productores locales y al comercio pequeño, local y tradicional de Mallorca», asegura la presidenta de CAEB, Carmen Planas.