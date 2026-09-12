Buscaban republicanos y desenterraron a un militar del bando nacional: la investigación da un vuelco a la fosa de Son Servera

La investigación histórica sobre los restos exhumados en el cementerio de Son Servera da un vuelco a la versión manejada inicialmente. Los trabajos buscaban localizar a víctimas republicanas de la Guerra Civil en Mallorca, pero las evidencias documentales y los objetos encontrados junto a uno de los cuerpos apuntan a que podría tratarse de Jaume Vivé Oliver, cabo del cuerpo de Sanidad Militar del bando nacional, fallecido en combate el 18 de agosto de 1936.

Según el historiador Manuel Aguilera, el cadáver apareció vestido con uniforme del Ejército, con dos insignias de Sanidad Militar y una Medalla Milagrosa de la Virgen. También presentaba un impacto de bala en el estómago. Un conjunto de indicios que encaja con la identidad del militar y con las circunstancias de su muerte.

Vivé Oliver tenía 39 años, era natural de Palma y estaba casado con Rafaela Sagués Guardia, con quien tuvo hijos. Tras su muerte, la familia celebró el funeral en Palma. Su viuda salió adelante al frente del histórico Bar Vista Alegre, situado en la calle 31 de Diciembre de la capital balear.

La documentación militar sitúa a Vivé Oliver entre las dos bajas del bando nacional registradas durante los combates de Son Servera del 18 de agosto de 1936. La otra víctima fue Pere Nadal Pastor, chófer de 33 años. Ambos fueron enterrados inicialmente en el cementerio de Son Servera.

Los hechos se produjeron después del desembarco de milicianos antifascistas en Sa Coma. Son Servera había sido evacuado el 17 de agosto ante el avance de las fuerzas republicanas. A la mañana siguiente, una columna del bando nacional tomó posiciones en las lomas de la zona.

A las 14.00 horas, los milicianos lanzaron un ataque con camiones blindados y fuego de fusiles y ametralladoras. La artillería del bando nacional respondió y consiguió sofocar el ataque alrededor de las 18.00 horas. La nueva investigación cuestiona también la localización que se ha manejado para buscar a los integrantes de la conocida como «Guardia Negra», un grupo de marineros procedentes de El Prat de Llobregat que participaron en la expedición del capitán Bayo y murieron en una emboscada.

Según la revisión de la documentación histórica, la emboscada no habría ocurrido en Son Servera, sino aproximadamente seis kilómetros más al sur, en las fincas situadas entre Son Carrió y Porto Cristo.

La hipótesis abre un nuevo escenario para las investigaciones sobre los desaparecidos de la Guerra Civil en Mallorca y plantea si parte de los esfuerzos de búsqueda se han desarrollado durante años en una ubicación equivocada. Ahora serán las pruebas antropológicas y genéticas las que deberán determinar si los restos recuperados corresponden definitivamente a Jaume Vivé Oliver.

Si la identificación se confirma, el resultado de la exhumación será especialmente significativo: se buscaban víctimas republicanas y los trabajos habrían sacado a la luz los restos de un militar del bando nacional muerto en combate.