Baleares acelera una gran convocatoria de plazas públicas: 1 de cada 3 funcionarios ya ha cumplido los 55

El Govern balear convocará 732 plazas públicas entre este año y 2026 con el objetivo de reducir la temporalidad de sus funcionarios, que actualmente se sitúa en el 32%, muy por encima de la tasa permitida por ley. Es una de las líneas del Plan Estratégico de Función Pública, presentado por la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

El documento, que ahora tendrá que ser trabajado y negociado con los sindicatos, también contempla sustituir las pruebas memorísticas por formaciones prácticas en los procesos selectivos de los puestos más técnicos -algo que ya se ha puesto en marcha mediante una prueba piloto- y garantizar el relevo generacional

«Es un plan elaborado a partir de un análisis exhaustivo y riguroso sobre la realidad y la situación de la administración pública de Baleares sobre sus recursos humanos, las condiciones de las plantillas, la alta temporalidad, la duración de los procesos selectivos y las plazas desiertas», ha explicado Prohens.

Los tres principales objetivos fijados para dar respuesta a la situación de la función pública son garantizar el relevo generacional ante la jubilación de funcionarios, reducir la temporalidad y agilizar los procesos selectivos.

Para ello, el Govern ha aprobado ya una oferta pública de ocupación de 347 plazas para servicios generales -289 de personal funcionario y 58 de personal laboral-, que fue publicada el sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). De estas, 146 corresponden a reposiciones ordinarias, 48 a tasa específica y ordinaria y 55 a promoción interna.

A estas plazas ofertadas se le sumarán otras 385 que se lanzará el año que viene, de las cuales 368 serán de personal funcionario y 17 de personal laboral.

Estas convocatorias, ha asegurado la presidenta autonómica, no supondrán ningún incremento del gasto ya que son algunas de las que actualmente están cubiertas por personal interino.

Al cierre de 2024, según el documento sobre el que ha trabajado el Govern para realizar el análisis, el 32% de los funcionarios ocupaba un puesto estructural de forma interina, todavía lejos de la tasa máxima del 8% que fija la normativa. «Son 732 plazas en total para servicios generales entre 2025 y 2026 con el objetivo de reducir la temporalidad y avanzar hacia el objetivo de bajar del 8%», ha subrayado Prohens.

El relevo generacional

El 31% del personal público de la administración autonómica ya ha cumplido 55 años y cerca de un 20% supera los 60. En cambio, solo un 8,2% tiene 35 años o menos. Eso supone que una quinta parte de las plazas tendrán que renovarse en cinco años y prácticamente un tercio en la próxima década.

El Govern buscará detectar y definir qué perfiles profesionales podrían necesitar en un futuro próximo y realizar una ficha de análisis sobre cada uno de ellos. También tratará de conseguir que las personas de elevado nivel funcionarial que se jubilen puedan transferir sus conocimientos a sus compañeros poniendo en marcha diferentes medidas.

Entre ellas, que las personas próximas a la edad de jubilación tengan que elaborar una ficha de descripción y análisis de su puesto de trabajo; que estas sean comentadas en una serie de reuniones con la Dirección General de Función Pública; establecer incentivos para que elaboren manuales, vídeos o protocolos detallados; o incorporar a trabajadores ya jubilados como «mentores» para formar y acompañar a sus sucesores.

El plan estratégico también hace referencia a la necesidad de fomentar la captación de trabajadores jóvenes incentivando la cobertura de las plazas desiertas mediante un programa de becas o desarrollando campañas para dar a conocer las oportunidades laborales que ofrece la administración.

Agilizar los procesos selectivos

El Ejecutivo también quiere mejorar la eficacia de los procesos selectivos de su personal, seleccionando a las personas que sean «más competentes» y cubrir todas las vacantes. Para agilizarlos, se pretende que se resuelvan en un plazo máximo de un año y facilitar los procedimientos para cubrir vacantes de cobertura urgente o temporal.

Con ese objetivo se formará a los miembros de los tribunales de selección, se les permitirá compaginar esa carga adicional con su trabajo habitual y se les compensará valorando esa función en comisiones de servicio o provisiones de puestos.

Además, el Govern tiene la intención de redefinir las pruebas de acceso a la administración regional para que tengan en cuenta las «aptitudes, personalidad, conocimientos y destrezas» de los aspirantes y desarrollar un sistema automatizado de baremación.