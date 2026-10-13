El Ayuntamiento de Ses Salines participa en el III Congreso Internacional de Bandera Azul en Huelva

El Ayuntamiento de Ses Salines ha participado en el III Congreso Internacional de Bandera Azul, celebrado en Huelva entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre, con la participación del concejal de Medio Ambiente, Colau Escales, y del técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Toni Barceló.

Durante las jornadas se han tratado diferentes cuestiones relacionadas con la gestión y la mejora de las playas, con especial atención a los servicios de salvamento y socorrismo, la prevención y el buen uso de los espacios litorales, la accesibilidad para personas con diversidad funcional, la prevención ante la exposición solar y la protección ambiental de las playas.

El congreso también ha permitido abordar las problemáticas relacionadas con la erosión del litoral y las posibles medidas de protección y conservación de los espacios costeros. En este ámbito, se contó además con una sesión de concienciación a cargo de la Demarcación de Costas.

Paralelamente a las jornadas y ponencias, el evento ha servido para conocer de primera mano nuevas herramientas, sistemas de gestión y servicios aplicables a las zonas costeras de todo el Estado, así como diferentes experiencias e iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento y la calidad de las playas.

La participación del Ayuntamiento de Ses Salines tiene como objetivo conocer las novedades y las buenas prácticas que se plantean en materia de gestión litoral y estudiar su posible aplicación en las playas del municipio, con la voluntad de continuar mejorando los servicios que se ofrecen a residentes y visitantes.

A través de esta participación, el Ayuntamiento ha podido actualizar conocimientos y conocer las principales líneas de trabajo que se plantean en el ámbito de la seguridad, la accesibilidad, la sensibilización de los usuarios y la protección del medio ambiente, aspectos fundamentales para la gestión de las playas de Ses Salines.