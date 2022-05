Los empresarios turísticos tildan de «ridículo» que el Govern balear presidido por la socialista, Francina Armengol, sólo vaya a invertir 1,5 millones en Playa de Palma, con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa) de los 52 recaudados por las pernoctaciones en los hoteles de la zona entre 2016 y 2019, por lo que la Asociación Hotelera de Playa de Palma considera «urgente» que haya gasto público en la zona.

Una inversión inexistente durante estos siete años, y que iría dirigida a la reforma de infraestructuras existentes, como alumbrado, calles, asfaltado, movilidad, señalización, puestas en electricidad y telecos, accesibilidad, «así como dotaciones especiales en materia de seguridad y limpieza en los momentos en los que hay más población en la zona, ya sea residente unos meses en el año o flotante (turistas y visitantes)», apunta su presidenta Isabel Vidal.

Todo ello después de publicar OKDIARIO las nulas inversiones realizadas por las principales administraciones de Baleares en destinos turísticos maduros, durante estas dos legislaturas con la presidenta Armengol al frente del Ejecutivo en las Islas.

Los proyectos a cargo de la ecotasa del Govern se vieron comprometidos a causa de la Covid en 2020, y aunque algunos de ellos se marcaron como estratégicos y se siguieron llevando a cabo, otros como ha sucedido en el caso de Playa de Palma, se suspendieron.

De un estimado de recaudación entre los años 2016 y 2019 de 52 millones de euros en los establecimientos hoteleros de la mayor zona turística de Baleares (33.000 plazas), sólo con la ecotasa, impuesto destinado, en teoría, a acciones de sostenibilidad medioambiental, finalmente se reinvertirán un máximo de 1,5 millones. Una cifra que Vidal considera «totalmente fuera de lugar y ridícula, para una zona que presumen de madura y que requiere un alto volumen de inversión».

Hay que tener en cuenta que en Playa de Palma se habían asignado con cargo a este impuesto medioambiental, tres proyectos por un total de 6 millones de euros, ninguno de ellos ejecutados, caso de la reforma del Torrent dels Jueus (dos millones); iluminación de primera línea (2,5 millones) y corredores verdes de Sant Jordi (1,5 millones) .

Llegada la temporada de 2022, el acondicionamiento del Torrent dels Jueus, tras caducar el plazo no se hará; el de iluminación de primera línea parece que va adelante pero no se sabe cuándo se ejecutará, y el de corredores verdes de Sant Jordi «se redujo su coste a la mitad, 700.000 euros no es seguro que se haga», precisa la presidenta de los hoteleros. Es decir, sólo dos proyectos quedan ya, y su ejecución está en el aire.

Para Vidal «es imprescindible» que existan inversiones para relanzar esta zona turística y «hacerla más digital, más circular, más mirando hacia el mar, y que sea una zona de tracción y atracción de economía y de nuevos perfiles de visitantes así como la consolidación de la

apuesta del turismo de calidad y de temporadas más largas, dinero que puede venir de los fondos Next Generation».

Pese a la falta de inversiones del Govern de Armengol, Vidal considera que «las intenciones están ahí, que la Administración pública conoce la problemática de primera mano, que apuestan por esta reconversión, por la calidad, por reposicionar los destinos maduros como destinos de primer nivel y referentes del Mediterráneo».

Sin embargo, lamenta que «ahora, quedan los pasos de la materialización y eso, sin duda alguna, pasa por una estrategia de destino a corto, medio y largo plazo, acciones concretas, recursos económicos y humanos a disposición, una calendarización y, por supuesto, una colaboración entre las diferentes administraciones y también público-privada», concluye la primera portavoz de los hoteleros de la zona.