El tripartito de la izquierda nacionalista que gobierna en Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, ha votado este martes en contra de la propuesta presentada por Vox en el Parlament para que la Administración balear controle las subvenciones públicas concedidas a entidades independentistas y a colectivos condenados por terrorismo.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluidos los del actual Govern (socialistas, nacionalistas de Més y Unidas Podemos) para que la iniciativa saliera adelante, dirigiéndose, en especial, a los diputados del PSOE balear a los que les ha recordado «que es un partido constitucional».

La iniciativa ha sido desechada tras recibir 31 votos en contra de la formación regionalista el PI, Grupo Mixto, Més per Mallorca, Unidas Podemos (UP) y PSOE. Por contra, obtuvo, 16 votos a favor del diputado Maxo Benalal, Vox y PP y cuatro abstenciones de Ciudadanos. Nada más arrancar el debate, los secesionistas de Més per Mallorca han decidido abandonar el pleno.

Cláusula de responsabilidad constitucional

El diputado de Vox defendió esta proposición no de ley en la que se instaba al Ejecutivo autonómico a incluir en los pliegos de licitación de contratos públicos y en las convocatorias de ayudas y subvenciones una cláusula de responsabilidad constitucional. Unas condiciones en la contratación que el Gobierno autonómico tiene establecidas para todo lo relacionado con la violencia de género o el colectivo LGTBI, entre otros ejemplos.

El objetivo de la propuesta no era otro que el de reforzar los mecanismos públicos de control del dinero para evitar que sea utilizado por las asociaciones, entidades o empresas de cualquier tipo, que fomenten y hagan proselitismo de ideas anticonstitucionales.

Entre otras cuestiones, por ejemplo, se citaba la vulneración del principio de igualdad de todos los ciudadanos, racismo, secesionismo, discriminación por razón de sexo, ideología, religión o de cualquier otra clase y apología del terrorismo o incitación al odio.

Sobre este particular, el diputado Rodríguez recordó que, hay algunos casos, en los que se han financiado con dinero público actos como el concierto de Felanitx de octubre de 2019 promovido por Mulay Embarek.

El portavoz del grupo de apoyo al condenado y fugado rapero mallorquín, Valtonyc o a los agresores de Alsasua, y que asegura que «el enemigo es España», recordó el diputado de Vox. En dicho concierto, sin ir más lejos, también actuó el rapero Pablo Hasél, que acabó quemando una bandera de España en el escenario.

Rodríguez lamentó que «sea increíble buscar apoyos para defender el orden constitucional en el Parlamento de las Islas Baleares. La cláusula que proponemos es viable tal y como se hace con las de género, o memoria democrática, ya presentes en la contratación pública».

En la misma línea, el diputado recordó que la propuesta está enfocada a defender algo tan básico como el Estado de Derecho y la Constitución para impedir que el dinero público sea desviado a aquellos que atentan contra este orden inconstitucional. Las formaciones que sostienen el Ejecutivo de Armengol, más los regionalistas de El PI, rechazaron de plano esta propuesta.