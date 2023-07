Armengol olvida su gobierno con independentistas y radicales y arremete contra el pacto del PP con Vox

La secretaria general del PSOE de Baleares y portavoz del partido en el Parlament, Francina Armengol, ha iniciado su intervención dando la enhorabuena a la candidata del PP al Govern, Marga Prohens, por su próxima investidura como presidenta de las Islas y anunciando una oposición leal y contundente aunque ofreciendo su predisposición a llegar a acuerdos. A continuación, ha arremetido contra el pacto del PP con Vox, «con la extrema derecha», ha dicho, olvidando sus dos legislaturas con los independistas de Més y los radicales de Podemos como socios.

Armengol ha hecho un relato de los logros conseguidos, a su entender, por el Govern que ha presidido durante ocho años y de todos los proyectos desarrollados durante sus dos legislaturas. «Bajo nuestro criterio empiezan mal. Blanquear a la extrema derecha no es una buena noticia, que presida el Parlament una persona que no cree en la autonomía, no es un buena noticia», ha proseguido Armengol.

La líder del PSOE de Baleares ha proseguido así: «Dice que gobernará en solitario pero lo hace con un discurso de extrema derecha». «Ha mercadeado el programa con Vox y encima obliga al PP de los Consells insulares de Mallorca y Menorca a gobernar con Vox». «Me preocupa cómo quieren gobernar, ni una palabra sobre el cambio climático, transporte, servicios sociales y sólo hablan de los inmigrantes desde un punto de vista racista», ha añadido.

Armengol ha rechazado de plano las propuestas de Prohens sobre la libertad en la educación y sobre la supresión del requisito del catalán para ser funcionario. «Me preocupa su discurso porque volvió a insultar a los docentes diciendo que adoctrinan».

Según Armengol, el concepto de libertad del PP y Vox «es la defensa de que los que son más fuertes hagan lo que quieran y nosotros queremos una sociedad libre e igualitaria».