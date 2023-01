Armengol deja sin médico a Ses Salines y Sa Colònia de Sant Jordi

Los vecinos de Ses Salines y Sa Colònia de Sant Jordi se quedan sin médico la mayor parte de los días, lo que ha provocado las quejas de la población y del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exige a Francina Armengol que «mejore de una vez la gestión sanitaria de su Govern y ponga fin al caos en la atención médica que padecen los vecinos» de las dos poblaciones.

El alcalde Juan Rodríguez ya remitió el pasado 16 de noviembre de 2022 una carta a la Conselleria de Salut i Consum, acompañada de decenas de firmas de vecinos afectados, en la que detallaba las deficiencias sanitarias a las que se ven sometidos los residentes del municipio.

Casi dos meses después, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta alguna.

Desde el pasado verano, los residentes de Sa Colònia de Sant Jordi han

hecho partícipe al alcalde de su descontento con los servicios prestados en

el Centro de Salud, ya que una gran parte de los días no hay ningún médico de cabecera, sin que acuda ningún médico sustituto.

En estas circunstancias los pacientes que acuden al centro no pueden ser atendidos correctamente. Además, según el alcalde,»resulta limitante para los ciudadanos la falta de servicio de pediatría en el núcleo. Un servicio que

no se dispensa, el de atención pediátrica, un servicio que resulta esencial

para los vecinos de Sa Colònia».

En su carta a la Conselleria de Salut que preside la socialista Patricia Gómez, el alcalde expone también que es habitual que en el núcleo de Ses Salines no haya ningún médico para atender a los pacientes, debido a que la médico titular se encuentra en situación de reducción de jornada.

«Gran parte de los días en los que no está la médico titular, no aparece ningún sustituto, asegura Rodríguez, quien indica que así no se pueden prestar los servicios adecuadamente». Además, debido a esta situación, los tiempos de espera para una cita médica son excesivamente largos.

Tanto en Ses Salines como en Sa Colònia de Sant Jordi, debido al habitual

cambio de médicos sustitutos sin que se establezcan de forma definitiva

las plazas, los nuevos profesionales «desconocen las condiciones particulares de los pacientes. Esto provoca que no puedan prestarse los servicios con la profesionalidad que podría hacerlo un solo sustituto que llega a conocer a los pacientes y conocer sus circunstancias personales», señala el alcalde Juan Rodríguez.

En su misiva, el alcalde también denuncia que, desde los centros de salud

del municipio, no se responden a las llamadas telefónicas.

Tarjetas sanitarias

Respecto a la renovación de recetas, desde el Ayuntamiento de Ses Salines

señalan que, para que aparezca la receta en la tarjeta sanitaria, existe un

retraso de entre tres y cuatro días, con los evidentes problemas que

acarrea el retraso en la disponibilidad de los medicamentos.

Todo este rosario de deficiencias se sigue produciendo después de que, en

el año 2020, el Ayuntamiento de Ses Salines formulara diferentes

peticiones al IB-Salut y se llegara a una serie de acuerdos incumplidos.

Entonces, el Govern de Armengol se comprometió a aumentar la cobertura

sanitaria, a estudiar la posibilidad de habilitar una vía telefónica para que

los pacientes puedan tener contacto telemáticamente con el personal

sanitario, facilitar una vía telefónica para reactivar o insertar la medicación necesaria en las tarjetas sanitarias de forma instantánea y a atender las llamadas a los centros de salud.

A día de hoy, más de dos años después, la situación no ha mejorado, ya

que en los últimos tres años han pasado más de 20 médicos por el

Centro de Salud de la Colònia de Sant Jordi, sin que se haya establecido

ninguno de forma definitiva.

La carta dirigida por el alcalde a la Conselleria de Salut i Consum concluye

exigiendo al IB-Salut el cumplimiento del acuerdo del año 2020, de forma

que se cumplan las medidas pactadas y se pueda garantizar la prestación

médica adecuada en todo el término municipal de Ses Salines.