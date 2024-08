Arabia Saudí pagará la cláusula de Cleber, que deja el Palma Futsal

No hay un verano tranquilo para el Illes Balears Palma Futsal, que pierde otra pieza clave en plena pretemporada. El club recibió esta pasada madrugada una notificación oficial del Al Qadsiah de Arabia Saudí comunicando que pagará la cláusula de rescisión de Cleber, de 200.000 euros, que abandonará el club. De hecho, el jugador no formará parte de la expedición que viaje a Letonia como estaba previsto y ha sido desconvocado esta misma mañana con permiso para viajar a Arabia Saudí para pasar el reconocimiento médico y cerrar su fichaje por el conjunto árabe tras garantizar el pago de la cláusula. Este hecho supone un contratiempo para el club, que daba por cerrada su plantilla para el curso que viene y que se verá obligado a acudir al mercado para reforzar la plantilla tras una baja tan importante.

El Illes Balears había desestimado todas las ofertas que había recibido por Cleber este verano al considerarlo una pieza clave para el proyecto actual y no querer desprenderse de ningún jugador más tras las bajas sufridas en la plantilla tras ser campeón de Europa por segundo año consecutivo. Otra vez tocará reinventarse y hacer frente a la marcha de jugadores importantes sin que el club pueda hacer nada. Cleber pondrá fin a una etapa exitosa en el club en la que ha sido uno de los jugadores que ha ganado los tres títulos conquistados por la entidad en los dos últimos años, con las dos Champions y la Copa Intercontinental.

El brasileño fue uno de los talentos que el club descubrió en Brasil. Llegó en enero de 2021 y tras medio año de adaptación se fue cedido al Real Betis FS. El club lo recuperó hace dos temporadas para formar parte definitiva de la plantilla y fue un protagonista importante en estos dos años de éxitos culminados con títulos. Cleber fue el MVP de la Copa Intercontinental y su rendimiento en esta etapa le sirvió para ser convocado con la selección brasileña absoluta.

Cleber cierra “una etapa muy feliz, donde he logrado hacer realidad mis mayores objetivos. Estar en la selección, ser campeón dos veces de la Champions, ganar la Intercontinental…”. Sobre su trayectoria en el equipo balear, el ala brasileño se lleva “muy buenos recuerdos”, pero destaca que “me quedo con la afición, siempre me ha apoyado, no solo a mí sino a todo el equipo. Los echaré de menos a todos. Con los niños, después de los partidos, firmando camisetas, haciéndonos fotos… Estos son los momentos que nos llevamos en la vida”.

Con tres títulos en su palmarés, Cleber asegura: “Así se cierra mi etapa en Palma. Me voy muy feliz con todo lo que he dejado en la pista. Ahora tengo otro objetivo en mi carrera”. Sin embargo, reconoce: “Me voy como un aficionado más. Seguiré al equipo desde lejos, animándolo para que logre todos sus objetivos”.

Comparando al Cleber que llegó con el que hoy se marcha, asegura haber ganado algo importante: “La experiencia. Entender los momentos, en la pista, la personalidad. Cuando llegué era un niño. Ahora me voy con más experiencia y como segundo capitán”. Al club y a la afición, Cleber afirma: “Los quiero, les deseo mucha suerte y estaré desde lejos animando a todos”.