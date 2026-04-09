Aparatoso incendio en Palma: una furgoneta acaba envuelta en llamas tras sufrir una avería en plena calle

En torno a las 21:00 horas de este pasado miércoles, la tranquilidad habitual de la calle Manacor de Palma se vio alterada por un aparatoso incendio que terminó con una furgoneta prácticamente calcinada. El suceso tuvo lugar frente al conocido Bingo Rosales y a escasos metros de un popular establecimiento de comida rápida, en una zona transitada tanto por vehículos como por peatones a esa hora del día.

Según el relato de los propietarios del vehículo, dos jóvenes trabajadores circulaban a bordo de la furgoneta tras finalizar una larga jornada laboral cuando comenzaron a notar que algo no iba bien. Mientras avanzaban por la vía, el vehículo empezó a presentar fallos mecánicos y, en cuestión de segundos, ambos se percataron de que una densa humareda comenzaba a salir de la zona del motor.

Ante la gravedad de la situación, los ocupantes reaccionaron con rapidez y abandonaron el vehículo de inmediato, logrando ponerse a salvo en apenas unos segundos. Poco después, la furgoneta comenzó a emitir una intensa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad, lo que generó gran expectación y alarma entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

La situación se agravó rápidamente cuando el humo dio paso a las llamas. En cuestión de instantes, el fuego se propagó por todo el vehículo, que empezó a arder con gran intensidad, dejando escenas de gran impacto visual y obligando a cortar momentáneamente el tráfico en las inmediaciones.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar de los hechos y procedió a acordonar la zona como medida preventiva, ante el riesgo de explosión debido al combustible del vehículo. La rápida actuación de los agentes permitió mantener a los curiosos a una distancia segura y evitar posibles daños personales.

Por su parte, los bomberos, cuya base se encuentra a escasa distancia del lugar del incidente, acudieron con gran rapidez. En menos de dos minutos ya estaban interviniendo para sofocar las llamas, logrando controlar el incendio antes de que se extendiera a otros vehículos o elementos urbanos cercanos.

A pesar de la espectacularidad del suceso, no hubo que lamentar heridos, lo que ha sido destacado por los testigos como un auténtico alivio. Sin embargo, la furgoneta quedó completamente destrozada por el fuego.

Entre los presentes, muchos vecinos y testigos no ocultaban su consternación por lo ocurrido. «Es una verdadera lástima», comentaban algunos, especialmente al conocer que los dos jóvenes afectados son trabajadores que, tras finalizar su jornada, se vieron sorprendidos por este inesperado incidente. Todo apunta a que una avería técnica en el motor fue el origen del fuego, convirtiendo lo que debía ser un trayecto rutinario de vuelta a casa en un auténtico susto.

Las autoridades no descartan realizar una inspección más detallada del vehículo para esclarecer las causas exactas del incendio, aunque todo indica que se trató de un fallo mecánico fortuito. Mientras tanto, el suceso queda como un recordatorio de la importancia del mantenimiento de los vehículos y de la rápida reacción ante cualquier indicio de avería.