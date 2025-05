El apagón de las ideas ‘correctas’

Mis queridos miles y más miles de votantes socialistas de Baleares, ¿por un casual os habéis enterado del mayúsculo apagón del lunes 28, el mismo que vuestro amado líder negó tres veces o más? Claro, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla por una vez no fueron territorio cautivo del sanchismo porque su consumo energético era convencional, ajeno a la sumisión ideológica, pese a que ya empiezan a silbarnos en los oídos susurros fotovoltaicos y eólicos, lo que traducido significa, menos sector primario y más placas y molinos.

¿Acaso vale más comer lechugas del Magreb antes que nuestra sobrasada ancestral? ¿Mejor bananas de Dios sabe dónde que nuestros albercocs?

Puede que el apagón os afectase tangencialmente con la caída de servidores de telefonía móvil y aplicaciones de mensajería -también fue mi caso-, pero al fin y al cabo lo cotidiano siguió funcionando con normalidad mientras el resto del país quedó sumido prácticamente en tinieblas por muchas horas. Y si la cosa no pasó a mayores fue por el ejemplar comportamiento ciudadano, mientras era clamoroso el silencio de vuestro amado líder Pedro Sánchez, el mismo que una vez más no ha asumido sus responsabilidades, que las tiene.

¿Por un casual os habéis preguntado qué habría pasado de perpetuarse esta situación tan sólo algunas abundantes horas más y sin el Ejército en la calle para garantizar la seguridad e integridad de nuestros compatriotas?

Parece ser que vuestro amado líder finalmente ha conseguido encontrar un oportuno culpable: las operadoras privadas y ese maleficio de las centrales nucleares. ¿Tal vez porque son el demonio ultraderechista y el fascismo en definitiva? Por supuesto. ¿Sois, de verdad, tan inmensamente ingenuos?

Si esto hubiera ocurrido con un Gobierno del PP, ¿cuál habría sido vuestra respuesta? ¿Indignación? ¿Rabia? ¿Ira, o sea, indignación que causa enojo?

Sabéis que las calles se habrían incendiado señalando al causante de tantos despropósitos. Entonces, ¿por qué habéis permanecido en silencio? ¿Por el hecho de estar los vuestros en el poder por incompetentes que resulten para el manejo, con solvencia, de la situación? Lo que de verdad ha sucedido es que vuestro relato ha provocado el apagón de las ideas técnicamente sólidas y en consecuencia el sistema eléctrico se ha ido al carajo, lo que mañana sí podría volver a suceder si persiste una corrección política que nada tiene de veracidad para resolver los problemas reales y que a todos nos afectan.

Pero todo esto os da igual teniendo como referentes a Francina Armengol y Iago Negueruela, que son ceros a la izquierda suficientemente contrastados.

Eso me lleva a confiar en esos 320.000 abstencionistas de julio de 2023 que tienen ciertamente la llave para el regreso a la normalidad, si de verdad aún creen, aquellos posibles votantes silenciosos, en el compromiso ciudadano.

De los 156.000 votantes socialistas si no me falla la memoria nada se puede esperar, porque están irremediablemente abducidos por el odio al contrario y por consiguiente, a cualquier posibilidad de civilizado entendimiento con el agravante de estar esos 156.000, instalados en 1936 antes que en el 2025.

Pedro Sánchez ha mentido tantas veces, y tanto, jaleado por los suyos, que nada puede cambiar en esta parte de España que es Baleares, sin intervenir la voluntad de contribuir los hoy abstencionistas al cambio necesario. En el horizonte presente no hay ultraderecha, ni fascismo, en el contrario a ideas doctrinarias de la corrección política. Solamente lo que hay es la voluntad de mirar de frente a nuestro futuro como comunidad y afianzarlo.

Desde la defensa a nuestros sectores productivos con intención de ser autosuficientes para afrontar los retos inmediatos. Esta vez, no haré mención a diferencias, entre el PP y Vox porque no viene a cuento. Sí en cambio me remitiré a ese fenómeno del 28 de abril, que en realidad fue la metáfora del apagón de las ideas correctas, en definitiva, de la corrección política. Vale pues.