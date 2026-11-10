Alerta por la estafa del falso broker ‘DUTT’: te contactan por WhatsApp, te regalan saldo en criptomonedas y terminas perdiendo miles de euros

La promesa de ganancias rápidas y rentabilidades extraordinarias en el mercado de los activos digitales continúa siendo uno de los ganchos más efectivos para los ciberdelincuentes. La CiberComandancia de la Guardia Civil ha desarticulado una red formada por tres personas que estafaron hasta 12.000 euros a la víctima mediante una falsa plataforma de inversión de criptomonedas.

El engaño comenzó en un canal habitual de captación: un grupo de WhatsApp centrado en inversiones de alta rentabilidad. En este espacio, la víctima empezó recibiendo análisis de los mercados financieros y supuestos consejos expertos de inversión, ganándose progresivamente su interés.

Poco después, los administradores la invitaron a operar en un entorno digital específico, una plataforma denominada ‘DUTT’, presentada como un portal exclusivo para invertir en criptomonedas con retornos muy superiores a los del mercado tradicional.

Para derribar cualquier sospecha inicial, los organizadores emplearon una técnica de persuasión calculada: ingresaron de entrada 100 USDC en la cuenta del usuario. A partir de ahí, simularon operaciones ficticias que reflejaban constantes beneficios. Durante varios meses, el sistema funcionó con aparente normalidad, permitiendo al inversor ingresar dinero fresco e incluso solicitar retiradas parciales de fondos, una maniobra diseñada específicamente para afianzar la confianza de la víctima antes del golpe definitivo.

Una vez consolidado el engaño, la plataforma dio el siguiente paso: ofreció acceso prioritario a supuestos lanzamientos de nuevos tokens respaldados por asignaciones y préstamos internos. La afectada accedió a solicitar uno de estos créditos por valor de 12.000 USDC. No obstante, al intentar retirar su dinero, los administradores le impusieron una condición infranqueable: devolver íntegramente el importe del préstamo antes de poder liberar cualquier fondo.

Ante la desesperación por recuperar el capital retenido, la denunciante procedió a abrir una segunda cuenta dentro de la plataforma. En ese intento por desbloquear sus saldos, realizó dos transferencias adicionales de 2.000 y 3.000 USDC. Tras completarse el último pago, los gestores de ‘DUTT’ cortaron todo tipo de comunicación y procedieron al bloqueo inmediato y total de las dos cuentas implicadas.

Rastreo en la ‘blockchain’ y bloqueo judicial

La víctima formalizó su denuncia mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil, activando de inmediato las pesquisas de la CiberComandancia. Los agentes especializados iniciaron una exhaustiva trazabilidad forense sobre la cadena de bloques (blockchain).

A través del análisis técnico de las carteras y transacciones, los investigadores lograron reconstruir el itinerario seguido por los criptoactivos, los cuales habían sido derivados a múltiples direcciones y plataformas de intercambio con el objetivo deliberado de enturbiar el rastro, ocultar el origen ilícito del dinero y consumar el blanqueo de capitales.

Pese a los intentos de ocultación, las indagaciones permitieron identificar plenamente a los tres presuntos responsables, localizados en las provincias de Valencia, Granada y en las Islas Baleares. Asimismo, la intervención de la CiberComandancia posibilitó el bloqueo cautelar de cerca de 6.000 euros pertenecientes a los fondos sustraídos, impidiendo que los sospechosos pudieran transferirlos o gastarlos.

En las actuaciones operativas colaboraron activamente los Equipos de Policía Judicial de Llíria (Valencia), Algaida (Baleares) y el Equipo de Granada. Tanto las diligencias practicadas como los tres sospechosos han quedado a disposición de los juzgados de Llíria.