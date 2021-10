La alemana Monika Frenger y el danés Kasper Laumann se han alzado este domingo con la victoria en el Zafiro Palma Marathon, que ha regresado a la capital balear tras el parón de 2020.

Según ha informado la organización de la Zafiro Palma Marathon en nota de prensa y recoge la agencia Europa Press, la alemana Monika Frenger y el danés Kasper Laumann se han alzado este domingo con la victoria en la prueba de 42.195 metros.

Frenger ha liderado la carrera desde los primeros metros en solitario, pasando el medio maratón en 1:33:23 horas. Desde ahí, consciente de su ventaja sobre la segunda clasificada entonces -más de dos minutos-, ha ido regulando para cruzar la meta 14 minutos por delante de Janine Kaiser, segunda, y Eva Klöber, tercera. Las tres atletas han completado un pódium de nacionalidad alemana. María Teresa Huecas ha sido la primera española, mientras que Hayley Tilley ha sido la campeona balear.

«Ha sido muy emocionante, he ido bien acompañada por otros corredores, y el ánimo del público ha sido fundamental para mantener la cabeza fría y no pasarme con el ritmo. Estoy absolutamente emocionada con esta victoria, increíble poder haber vivido esta experiencia en una carrera dura pero preciosa», ha asegurado Monika Frenger.

Kasper Laumann ha cumplido con los pronósticos y ha vuelto a repetir su victoria de 2018 -fue también segundo en el año 2019- controlando a los rivales con bastante veteranía durante todo el maratón.

Hasta el kilómetro 30 ha estado corriendo al ritmo marcado por el polaco Maciej Lucyk, pero ahí ha cambiado la marcha y ha liderado en solitario y sin oposición la carrera hasta la meta situada en pleno Paseo Marítimo, a los pies de la Catedral de Mallorca y el Parc de la Mar, marcando 2:31:36 horas.

Lucyk ha sido finalmente segundo, con un tiempo de 2:34:01 horas, mientras que el alemán Marian Bunte ha terminado tercero en 2:35:09 horas. Jesús Peralta Aguilar, cuarto, ha sido el primer español, y Toni Contestí se ha coronado como campeón balear de maratón.

«Ha sido increíble el ambiente que había, más que otros años incluso. He disfrutado muchísimo, para mí sin duda es la carrera más especial, quería repetir la victoria de 2018 y creo que nunca me he sentido más feliz cruzando una línea de meta como aquí en Palma, que ya es mi segunda casa», ha indicado Laumann.

En las carreras de menor distancia paralelas al marathon, Claudia Schneider y Francesc Xabier Gornals han ganado los 21 kilómetros, mientras que María Luz Tesuri y Yannick Reihs Jenny Martensson han vencido en los 10 kilómetros.

El Zafiro Palma Marathon ha sido organizado por Kumulus, con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y el patrocinio principal de Zafiro Hotels, la Fundación Mallorca Turismo y la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), y la colaboración del IME, Autovidal, Ports de Balears, Fornes Logistics, Click Rent, 361º: One degree beyond y 42k Running.