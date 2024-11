Alavés-Mallorca: objetivo dormir en Champions League

El Mallorca abre la decimosegunda jornada de Liga en Mendizorroza en un partido que le llevará a la cuarta posición si lo gana o, lo que es lo mismo, equivale a dormir en posición Champions. Sin embargo no será fácil. Enfrente se encontrará a un Alavés especialmente motivado para dejar atrás una racha de cinco derrotas consecutivas en Liga que ya fue interrumpida con el triunfo en Copa ante el Compostela. Arrasate introducirá novedades en el once «en busca de hambre y frescura», según anticipó ayer en la rueda de prensa, y pinta a que eso puede significar el debut en el once del portugués Chiquinho, que hasta ahora apenas ha jugado algunos minutos en el choque ante el Espanyol en Cornellà.

Otro cambio previsible será el del portero, siguiendo la rutina que el entrenador suele llevar a cabo cuando el equipo tiene dos partidos en la misma semana. Así, sería el ibicenco Leo Román el que ocuparía los palos, dejando en esta ocasión a Greif en el banquillo. En cuanto a la dimensión del resto de modificaciones habrá que esperar a conocer la alineación.

Luis García Plaza, por su parte, aprovechó su comparecencia de ayer ante los medios para alabar al que fue su ex equipo durante casi dos temporadas, y del que pronosticó que «va a estar de mitad de tabla para arriba seguro. Defensivamente son bestiales, es el segundo equipo menos goleado. Les ves jugar y es muy difícil meterle mano. Todos los resultados son muy cortos, muy estrechos, con pocos goles,… porque defensivamente son muy, muy fuertes. Físicamente sobre todo, aparte de la actitud que tienen, que es muy positiva».

El Alavés ha convocado a 23 jugadores para el partido, con prácticamente toda la plantilla disponible salvo Hugo Novoa, por lo que García Plaza tendrá donde elegir.

Lo más sospechoso del partido, eso sí, será el árbitro principal. El encuentro lo va a dirigir el asturiano González Fuertes, que montó un escándalo mayúsculo la pasada temporada en el encuentro de Liga ante la Real Sociedad en Palma, en el que expulsó a Raíllo y a Van der Heyden. González Fuertes es un especialista en errores contra el Mallorca, y además de los gordos, como el penalti que pitó a favor del Betis en una falta cometida fuera del área. Completa el dúo el madrileño Del Cerro Grande, que estará a cargo del VAR.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera, Tenaglia, Abqar, Mouriño, Manu Sánchez, Antonio Blanco, Guevara, Carlos Vicente, Gurdi, Carlos Martín y Toni Martínez

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Raíllo, Copete, Mojica, Omar Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez, Ciquinho, Muriqi y Larin

Árbitros: González Fuertes (campo) y Del Cerro Grande (VAR)

Estadio: Mendizorroza, 21.00 horas