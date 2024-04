La afición del Mallorca y Athletic empieza a entrar ya en La Cartuja

Las puertas de La Cartuja ya se han abierto y tanto la afición del Mallorca como la del Athletic comienzan a ocupar sus localidades sin que se haya producido ningún incidente y respetando todas las medidas de seguridad. Mientras, la FAN Zone del Mallorca sigue siendo un hervidero, aunque poco a poco los mallorquinistas la van abandonando para dirigirse al estadio, donde ya están los dos equipos.

💞👕 ¡¡Y ya está también lista la bonita equipación del @RCD_Mallorca!!

Va cogiendo color La Cartuja, la gente empieza a entrar y… ¡¡EMPEZAMOS EL DIRECTO DE LA FIESTA!! Puedes seguirlo en esta misma cuenta de @X desde las 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦.#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/dmD93qMW4Z — RFEF (@rfef) April 6, 2024

Aguirre se enfrenta ahora a su problema más difícil antes de que comience la final: debe descartar a dos de los 24 jugadores que se ha llevado a Sevilla porque sólo pueden inscribirse 22 en el acta del partido. La decisión ya está tomada, aunque aún no se ha comunicado a los afectados. Por otro lado, los futbolistas ya conocen el once inicial, en el que el entrenador mexicano se ha reservado una pequeña sorpresa.

Tanto Omar Mascarell como Martin Valjent, los dos que estaban tocados, se encuentran al 100×100 físicamente, por lo que están en condiciones de jugar si Aguirre lo considera oportuno. El equipo está ya en el estadio de La Cartuja para comenzar el ritual previo a la final.

Tot Mallorca està amb tu. pic.twitter.com/OhahhVOLT2 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) April 6, 2024

Por la mañana los auxiliares han colocado las correspondientes camisetas en las perchas del vestuario visitante, el reservado al Mallorca, y cuando entren los jugadores se encontrarán con su espacio individual perfectamente delimitado. Por parte del Mallorca todo está ya a punto para que comience la final.

En cuanto al Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde, poco se sabe. Los dos entrenadores mantienen las alineaciones en el más estricto secreto y hasta que no sea necesario no las harán públicas. En la bilbaína parece que el once está cantado. En cambio en la mallorquina habrá una novedad algo menos esperada.