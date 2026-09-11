Accidente y fuga en Palma: un conductor africano se estrella a gran velocidad, huye a pie y se esconde en un centro comercial

Momentos de auténtico caos se vivieron este pasado miércoles al mediodía en la zona de Porto Pi, cuando un conductor que circulaba presuntamente a gran velocidad y realizando peligrosas maniobras entre el tráfico perdió el control de su vehículo y acabó estrellándose violentamente contra la barrera de protección de la vía.

Pero lo más sorprendente ocurrió segundos después del impacto: el conductor, un africano de mediana edad, salió del vehículo accidentado, saltó la mediana y emprendió una espectacular huida a pie en dirección al centro comercial de Porto Pi, dejando atrás el coche destrozado y una autopista completamente colapsada.

El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 15:55 horas, en un momento especialmente complicado para la circulación debido a las lluvias y a las importantes retenciones en dirección al Paseo Marítimo. Según varios testigos, el conductor de un Volkswagen gris circulaba realizando maniobras imprudentes y adelantando vehículos a gran velocidad. El turismo avanzaba en zigzag entre los coches hasta que, al intentar superar a otros vehículos en una zona de curva, perdió completamente el control.

El vehículo terminó chocando contra la barrera de contención, quedando dañado y bloqueando parte de la circulación. Detrás comenzaron a acumularse rápidamente coches, autobuses y camiones, provocando una importante retención de tráfico en la zona, uno de los puntos más transitados de Palma.

Carlos, uno de los conductores que presenció toda la secuencia, relató lo ocurrido tras el accidente. «Venía a toda velocidad haciendo zigzag. Intentó adelantar justo delante de mi coche, pegó un volantazo y se lo llevó la curva, chocando directo contra la valla. Acto seguido, se bajó del coche, saltó la mediana y salió corriendo rumbo al centro comercial. Parecía asustado».

La escena no terminó ahí. Varios conductores que se encontraban atrapados en el atasco descendieron de sus vehículos para intentar mover el coche accidentado y liberar parcialmente la carretera antes de la llegada de los servicios de emergencia. «Junto con el conductor de una furgoneta y otras dos personas intentamos mover el coche hacia la derecha para habilitar al menos un carril, porque detrás venían autobuses y camiones que no podían pasar», explicó el testigo.

Mientras los conductores trataban de recuperar parcialmente la normalidad en la circulación, el responsable del accidente en la autopista de Porto Pi ya había desaparecido a pie en dirección a la zona comercial. Las autoridades policiales trabajan ahora para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro de tráfico en Palma y localizar al conductor que abandonó el vehículo tras el accidente.