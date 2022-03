Cuando las cosas no salen como se merecen cuando se trabaja para ello no hay que desesperar. Hay que tener paciencia e insistir hasta que llegue la recompensa. Y un claro ejemplo de ello lo dio el Palma Futsal en su partido frente al Aspil Vidal Ribera Navarra. Fue uno de los partidos en los que más sometió al rival, en los que tuvo más ocasiones, en los que menos le llegaron en defensa pero lo ganó sobre la bocina. Así es el deporte en muchas ocasiones. Aspil marcó en una de las pocas ocasiones que tuvo en la primera mitad y obligó al Palma a remontar tras el descanso después de un gran despliegue ofensivo.

El Palma Futsal salió a la pista ante los 3.200 espectadores que se dieron cita en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix con el reto de dar continuidad a la racha de victorias. A pesar de las bajas de Chaguinha, por lesión, y Cainan, se quedó fuera de la lista definitiva al llegar de Brasil la misma tarde del partido y sin haber podido entrenar, el equipo salió a ganar desde el primer minuto y con la intención de dominar al rival pero no era un partido nada sencillo. Como en casi todos los partidos, la clasificación no juega y sirve de poco porque el nivel competitivo de la Primera División exige no bajar el rendimiento ningún partido.

Higor tuvo la primera nada más comenzar el partido pero no pudo regatear a Marcao, que le detuvo un buen disparo pocos segundos después. Buen comienzo de los baleares con su puesta en escena habitual. Con el paso de los minutos, el encuentro se fue equilibrando sin que hubiera muchas ocasiones. Partido físico, táctico y en el que ya se intuía que no habría muchos goles. Tocaba ponerse el mono de trabajo para un partido duro.

Barrón salvó un mano a mano de Espín y Marcao sacó una buena mano en un disparo cruzado de Mancuso. Marlon tuvo otra antes de que los visitantes se adelantaran en el marcador en una de las pocas ocasiones que tuvieron en la primera mitad. Joao Miguel aprovechó un rechace tras una buena parada de Barrón que pegó en el larguero para marcar el primero. El Palma Futsal había tenido más ocasiones pero los navarros tuvieron el acierto. El acierto y a Marcao, que lo paraba todo. Higor y Nunes tuvieron dos para empatar pero el portero tenía su noche. Pese a que los locales tuvieron las ocasiones para ir por delante, el equipo dirigido por Pato tuvo efectividad.

Los isleños no se desesperaban. Era un día para tener paciencia e insistir. El acoso fue a más en la segunda mitad. El partido se jugaba en el campo rival pero faltaba culminar las jugadas con acierto. Aspil se defendía como podía. Higor lo intentó de todas las maneras, Nunes insistía por la banda derecha, Eloy por la izquierda pero sin encontrar el premio más que merecido por los méritos que realizaban los locales.

La afición empujaba al equipo viendo que no llegaba el gol que tanto buscaban. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Y Marcao seguía siendo un muro que lo paraba todo. Higor, muy activo en ataque, pidió un penalti que los árbitros no señalaron. Y Terry salvó bajo palos un lanzamiento de Eloy que ya se cantaba en la grada, igual que Anás, que salvó otra sobre la línea. Aspil volvía a cargarse de faltas como en la primera mitad. No tenía forma de parar la avalancha ofensiva del cuadro de Vadillo. Carlos Barrón tuvo dos buenas intervenciones en las dos contras que lograron materializar.

Y por fin llegó el gol. Eloy Rojas ganó la banda para meter un fuerte centro al área pequeña que metió Marlon con la rodilla. La insistencia y la paciencia tuvieron su premio aunque los locales tuvieron que trabajar mucho para conseguirlo. El Palma no se conformaba con un empate en casa y no cambió su juego. Aspil, que seguía jugando con el portero para crear superioridad en la salida, hizo la quinta falta y Pato apostó por jugar con portero-jugador los últimos minutos y asegurarse la posesión para sacar algo positivo. Y Vadillo hizo lo mismo cuando le tocó atacar para crear superioridad para ir a por la victoria. Los baleares tuvieron otras dos ocasiones claras para marcar jugando de cinco y no fue hasta nueve segundos para el final cuando Mancuso pudo marcar el gol de la victoria.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: C. Barrón, Tomaz, D. Nunes, Pope e Higor. También jugaron Eloy Rojas, Marlon, Mancuso, Nando y Neguinho.

Aspil Jumpers Ribera Navarra: Marcao, David, Anás, Terry y Joao Miguel. También jugaron Bartolomé, Uge y Espín.

Goles: 0-1 Joao Miguel (min. 11); 1-1 Marlon (min. 34); 2-1 Mancuso (min. 40)

Árbitros: Castillo Lopez y Gabaldón Rico. Mostraron tarjeta amarilla al visitante David.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 3.200 espectadores. Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Primera División de fútbol sala.