El Inter viene a por Giménez para suplir a Miranda

Los rumores sobre una posible salida de José María Giménez del Atlético de Madrid siguen aumentando. El central no termina de hacerse con un puesto de titular en el once de Simeone y es el menos utilizado por el técnico argentino. De ahí que varios equipos se hayan fijado en él para la próxima temporada. Uno de ellos es el Inter de Milan que, según publica el Corriere dello Sport este viernes, estarían listos para un “asalto real” por el uruguayo.

No es la primera vez que se habla del interés del cuadro transalpino, viene de lejos. El rotativo italiano asegura que la llegada del central charrúa sería el colofón a una defensa que funciona a las mil maravillas tras el fichaje de Milan Skriniar –objetivo del Atlético si se va Giménez y del Barça–. Aunque el defensor interista ha asegurado que está contento en el conjunto nerazzurri. “No estoy interesado en el mercado, soy Inter y mi objetivo es jugar para el Inter para ganar títulos, no me importa Barcelona”, explicó en Mediaset Premium.

Acorde con la información del Corriere dello Sport, el Inter quiere a Giménez como sustituto de Joao Miranda, al que ficharon del Atleti, y no de su compañero en el eje de la zaga Skriniar como algunos medios indicaron en su momento. A sus 33 años, el ex rojiblanco estaría viviendo sus últimos cursos en el equipo que dirige Luciano Spalletti.

Sin embargo, no son el único equipo que quiere hacerse con sus servicios. La Juventus también vigila muy de cerca al defensor uruguayo del Altético. Giménez tiene contrato hasta junio de 2020 y una cláusula de 65 millones de euros. El club colchonero no quiere deshacerse del central y exigiría el importe íntegro de la cláusula para dejarle marchar, ya que en caso de irse Simeone se quedaría con tan sólo un central de repuesto, Lucas.