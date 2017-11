El Atlético quiere pescar en las aguas revueltas del Real Madrid

El Atlético afronta el derbi con la intención de llevarse los tres puntos en un partido histórico. Es la primera vez que el Real Madrid visita el nuevo Metropolitano, y no lo hace en su mejor momento. Cierto es que ambos equipos llegan con dudas en lo deportivo, pero al conjunto blanco se le añade un cierto malestar interno en el vestuario entre dos de los pesos pesados: Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

La información de El Chiringuito que desvela el deseo de Cristiano Ronaldo de abandonar el Real Madrid ha revuelto las aguas en Chamartín. El portugués no siente el cariño del club y esto le ha llevado a tener claro que quiere abandonar el club al término del curso.

Todo esto ha provocado declaraciones de sus compañeros. Especialmente la de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid. Todo comenzó con el de Camas acusando a Cristiano de ser “ventajista”. Esto no gustó al luso, que también vio como el central le abría la puerta del conjunto blanco a Neymar.

No fue Ramos el único que estaría encantado de tener a Neymar en el equipo. Dani Ceballos o Casemiro también han hecho algún guiño al delantero del PSG que no ha gustado a Cristiano Ronaldo.

Una guerra interna de la que se quiere aprovechar el Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone quieren pescar en aguas revueltas y darle una alegría a su afición en el primer derbi de la historia del Wanda Metropolitano. Una ocasión única para cambiar la dinámica de una temporada en la que los rojiblancos no han comenzado con buen pie.

Pese a no conocer la derrota en Liga, las sensaciones ofrecidas por el Atleti no son las mejores. Colchoneros y merengues llegan al derbi empatados a 23 puntos en la clasificación por lo que la victoria, además de significar un plus de motivación para las aficiones, servirá para que el triunfador trate de seguir la estela del Barcelona y no diga adiós prematuramente a la Liga.