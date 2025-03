Vox exige al PP que se posicione en contra del Pacto Verde para aprobar los Presupuestos en Aragón

Las negociaciones de los Presupuestos en Aragón entre el PP y Vox no avanzarán si los populares no se posicionan «contundentemente» contra el Pacto Verde. Así lo ha advertido el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en la rueda de prensa celebrada como cada lunes en Madrid, en la que ha anticipado que los presupuestos en Aragón y Murcia no los apoyaran si los populares no realizan esta declaración respecto al «desastre del Pacto Verde».

Fúster ha estimado que es «complicado» que puedan salir finalmente adelante los presupuestos en ambas comunidades, puesto que el PP «sabe perfectamente lo que tienen que hacer». Además ha indicado que en el resto de comunidades autónomas, como Castilla y León, Extremadura y Baleares tampoco es fácil que salgan adelante, acusando al partido de Feijóo de estar «bastante desubicado».

«Es muy sencillo lo que queremos: una declaración contundente contra las políticas migratorias y contra el pacto verde y a partir de ahí nos sentamos», ha dicho el dirigente político quien también ha señalado que desde Vox «no desfallecen» para poder llegar a un pacto presupuestario.

Azcón y los presupuestos de Aragón

Por su parte, casi a la misma hora, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, valoraba que «Vox tiene que saber que en el momento político que vivimos hay que solucionar los problemas a los ciudadanos». Azcón lo hacía minutos antes de que diera comienzo el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Génova, en un cruce de mensajes entre ambas formaciones de cara a la galería.

«Los presupuestos y los acuerdos se deben sustentar en una idea básica que es el mínimo común denominador», ha expresado Azcón. «Los presupuestos son acuerdos entre dos formaciones que obviamente son distintas que podemos compartir el momento en que vive Aragón», ha añadido.

«Hay que acordarlo pensando en el interés general y en el bien de los ciudadanos. Lo importante es que tengamos pronto presupuestos, pero más que sean unos buenos presupuestos», ha vuelto a insistir, «lo básico es que se centren en el interés general de los ciudadanos», reiterando la máxima de «Presupuestos pronto y buenos Presupuestos».

«El teléfono no suena»

Ante la incertidumbre de si finalmente serán capaces los dos partidos de llegar a un acuerdo, hay que recordar que el pasado miércoles el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, afirmaba que su teléfono seguía «sin sonar». Sin embargo, fuentes populares aseguran a este diario que ambos partidos siguen «en conversaciones».

La predisposición de los de Abascal sería sacar adelante los presupuestos también en Aragón siguiendo los pasos de la Comunidad Valenciana de desbloquear las cuentas autonómicas, que si siguen lo acordado podrían estar aprobados en junio. Ahora bien, con unos presupuestos en los que se viera reflejado las políticas de Vox, tanto en inmigración como en medio ambiente.

Si bien, las claves que explican el acuerdo logrado entre PP y Vox en Valencia no se pueden aislar del momento crítico que atraviesa la comunidad a consecuencia de la DANA, puesto que los Presupuestos son más necesarios que nunca para el presidente Carlos Mazón, a fin de poder tener unas cuentas sólidas y estables en este difícil momento.

De hecho, en el Pleno de la Generalitat Valenciana de este 11 de marzo, el Gobierno valenciano ya había aprobado un presupuesto específico para la DANA por un montante de 2.264,3 millones de euros, procedentes del préstamo del Gobierno a través de lo que se conoce como el FLA: el Fondo de Liquidez Autonómica.

Por su parte, este fin de semana, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, declaraba en exclusiva a OKDIARIO, que los «Presupuestos no son un capricho, sino una obligación».

«Tenemos que intentar llegar a un acuerdo todos para tener Presupuestos. La sociedad los necesita, las empresas todos los departamentos», añadía. Fernández se mostraba optimista ante la aparente crispación entre ambos partidos: «Yo confío en que sí los va a ver, se tiene que reflejar la mayoría de derechas que salió en la urna», lanzando un mensaje claro tanto al líder del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, como a sus propias filas.