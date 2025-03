Vox exige la derogación al PP de la Ley de Energía en Aragón: «No se puede negociar con Sánchez»

Vox vuelve a la carga: exige aprobar una ley del paisaje en Aragón y pide al PP que derogue la actual Ley de Energía. Los de Abascal han denunciado este jueves en pleno valle del Huecha, junto al monasterio de Veruela, que los populares vayan a negociar con Moncloa la viabilidad de la polémica ley que podría ser declarada inconstitucional.

«No se puede negociar con Sánchez», ha expresado el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco junto al diputado Santiago Morón. El de Vox se refería a la próxima reunión bilateral que mantendrán el Ejecutivo de Azcón con el Gobierno de Pedro Sánchez para «dirimir discrepancias» en 24 artículos de esta ley, tal y como han anticipado desde el Ejecutivo aragonés, tratando de quitar hierro al asunto. Para Nolasco esta operación entre ambas instituciones es una maniobra que ha tachado de «cacicada».

«El otro día la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, dijo que había que conciliar con el gobierno la nueva Ley de Energía. No, no hay que conciliar nada. La nueva ley de energía, que se aprobó hace poco en Aragón, tiene que ser derogada inmediatamente. Y ser sustituida, primero, por una ley del paisaje, que ya lo dijimos. Para decir dónde se pueden poner placas y molinos y dónde no. Y la señora vicepresidenta mintió, porque tiene los mapas de paisaje. Porque los mapas de paisaje los hizo mi equipo cuando estábamos en el gobierno de Aragón, pero los han escondido en un cajón», ha sostenido.

Vox y la Ley de Energía

De ahí que el de Vox haya pedido a Azcón que «derogue la ley» y la sustituya por «una ley del paisaje», que restrinja los espacios donde pueden ser implantados dichos parques de energía renovable. Una postura que ya defendieron en el pleno de las Cortes, cuando fue aprobado el proyecto de ley con los votos a favor del PSOE y con el rechazo de Vox, Teruel Existe y el resto de partidos de izquierda.

«Dije en el debate que tuvimos que iba a ser la ruina para esta comunidad. En cuanto a turismo, en cuanto a flora, en cuanto a fauna, a agricultura, a ganadería. Y lo va a ser, y este es el ejemplo que tenemos más palpable, de que también se van a cargar el campo de Borja y el turismo del Moncayo», ha recordado.

«Ya está pasando con el Maestrazgo, está pasando en todos los sitios. El PP y el PSOE no tienen ningún reparo en sacar la ley de energía conjuntamente. Deprisa y corriendo, porque los jefes que tienen son los mismos en Bruselas, donde gobiernan en coalición, son los mismos», ha criticado.

Nolasco ha añadido que «la mafia del lobby fotovoltaico son sus jefes y está más que demostrado, pero también aquí en el Moncayo, en esta zona natural, en esta zona especialmente turística, también quieren poner placas y también quieren poner molinos. Y acabar, como digo, con el turismo en esta zona y también afectando, como es lógico, al turismo en el monasterio de Veruela».

Azcón y la reunión con Sánchez

De los 24 puntos que Azcón negociará con Sánchez, desde el Ejecutivo autonómico se ha señalado que los principales temas serán las instalaciones de autoconsumo (llamadas líneas directas), las mancomunidades (que no están recogidas en la norma estatal), así como las competencias autonómicas para incorporar en su normativas las directivas europeas.

Además de las declaraciones de utilidad pública e interés general de proyectos, los incentivos de las comunidades energéticas, las condiciones de acceso a la red o las redes de distribución.

La noticia del recurso de inconstitucionalidad que estaría valorando Moncloa, saltó a los medios de comunicación justamente este martes, el mismo día en que la nueva ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Sara Aegesen, visitó Aragón para participar en el Salón Internacional del Agua y del Riego (Smagua), donde coincidió con el presidente aragonés.

La reunión bilateral de negociación entre Aragón y Moncloa se espera que se celebre próximamente. Según han adelantado desde el Ejecutivo de Azcón, este encuentro no será a través del órgano de diálogo de la Comunidad Autónoma-Estado, recogido en el Estatuto de Autonomía, sino una comisión de carácter técnico para «tratar de superar las discrepancias». Por su parte, Moncloa tiene hasta el 30 de septiembre para recurrir la ley ante el TC en caso de no llegar a acuerdo.

Mientras tanto esta situación tensa aun más el escenario de negociación de los presupuestos entre PP y Vox en la comunidad, hasta el punto que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dejado la puerta abierta este jueves ante los medios de comunicación a pactar con cualquier partido de la oposición, incluidos los de la izquierda, señalando que su Ejecutivo «no pasan el rodillo» contra ninguna formación.