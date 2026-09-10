Hoy, 9 de septiembre de 2026, un cielo mayormente nublado nos acompaña en toda la provincia de Zaragoza, aunque se espera un respiro hacia la tarde con claros en el horizonte. Probabilidades de chubascos, sobre todo en el sistema Ibérico y un notable descenso de temperaturas marcan la jornada, junto a un viento moderado del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos grises con tregua soleada

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde las nubes harán acto de presencia desde primera hora, ofreciendo un panorama en tonos grises. Con una posibilidad notable de chubascos en la mañana, los más madrugadores sentirán cómo el viento, soplando del noreste a una velocidad que puede sorprender, aportará un toque fresco al ambiente. La jornada comenzará con temperaturas suaves que apenas rozan los 19 grados, aunque la sensación térmica podría descender a los 16, dejando un aire algo pesado y cargado por la humedad que alcanzará su punto más alto en la mañana.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más generoso, con un cielo que empezará a despejarse, permitiendo que la temperatura suba hasta los 27 grados y, con ella, la sensación térmica se estabiliza a un confortante nivel. Sin embargo, a medida que caiga la noche, los termómetros se desplomarán hasta los 16 grados, haciendo de esta jornada un encuentro entre suaves temperaturas diurnas y un fresco al caer el sol, que se ocultará a las 20:23, dejando atrás un día marcado por la mezcla de nubes y claros, pero con un final que promete tranquilidad.

Calatayud: nubes amenazantes y posibles lluvias

El cielo sobre Calatayud despierta hoy con tintes de inquietud, mientras nubes amenazantes avanzan por el horizonte, presagiando cambios drásticos. La jornada iniciará fresca, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados en la madrugada, antes de que el sol, a las 07:41, ilumine un paisaje que pronto se verá ensombrecido por el cúmulo de lluvias esperadas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un notable 85%, con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, haciendo que la sensación térmica baje hasta los 11 grados. La tarde, en contraste, promete estar más despejada, aunque las temperaturas no superarán los 25 grados. Un aviso práctico: es conveniente llevar paraguas si se sale en las primeras horas, pues la inestabilidad marcará esta jornada.

Tarazona: cielos nublados y ambiente fresco

Las condiciones de tiempo para hoy se presentan típicamente templadas, con cielos mayormente nublados durante la mañana y una ligera mejora por la tarde. Aunque existe un leve riesgo de lluvia en las primeras horas del día, la velocidad del viento se mantendrá moderada, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Esta jornada resulta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo permitirá dar paseos tranquilos y aprovechar el entorno con comodidad. Un buen día para salir y respirar aire fresco.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET

Aviso de vientos de nivel amarillo en Ribera del Ebro de Zaragoza con rachas máximas de 70 km/h y un riesgo moderado.