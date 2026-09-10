Cielo despejado o poco nuboso dominará en toda la provincia de Zaragoza este 10 de septiembre de 2026, con un descenso de las temperaturas mínimas y un ascenso de las máximas en la mitad occidental. Un viento moderado del noroeste acompañará la jornada, disminuyendo hacia la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se presentará despejado al amanecer, como un lienzo azul que se va llenando de luz con la llegada del sol a las 07:38. Durante la mañana, la temperatura comenzará en unos frescos 15 grados y a medida que avancen las horas, se espera que el termómetro alcance una máxima de 28. El viento, suave desde el sureste a unos 15 km/h, acariciará la piel, aunque habrá que estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y la sensación térmica podría acercarse a los 29 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido pero soportable. Sin embargo, la humedad estará presente, fluctuando entre un 15 y un 70%, lo que aportará esa sensación de aire cargado. A medida que el día vaya avanzando y con una caída silenciosa de la luz hasta las 20:21, no se prevén precipitaciones, asegurando así que se pueda disfrutar de un hermoso final de jornada en la ciudad.

Calatayud: día inestable con nubes y viento

El aire fresco de la mañana se siente pesado en Calatayud, presagiando un día de inestabilidad. Nubes densas se agrupan en el horizonte mientras el viento, que comienza a soplar con fuerza, desplaza sombras inquietantes sobre el paisaje urbano.

A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará un máximo de 28°C con un contraste notable entre la tranquilidad matutina y las posibles lluvias por la tarde. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h y una sensación térmica que podría caer, se recomienda no olvidar el paraguas si se tiene planeado salir, ya que la humedad hará sentir el día bastante pesado.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada transcurre con un tiempo estable y temperaturas agradables, alcanzando hasta 25 grados por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque es posible que se presenten algunas nubes dispersas, sin riesgo real de lluvia. El viento, ligero, añadirá una sensación fresca, ideal para disfrutar al aire libre.

El ambiente tranquilo invita a pasear por los parques o simplemente disfrutar de una taza de café en la terraza. Es un buen momento para realizar actividades cotidianas al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas y la calma que ofrece el día.