Vox Andalucía no apoya el discurso por el 25N porque «el PP lo cambió para contentar a comunistas»

Los parlamentarios andaluces de Vox se han ausentado este miércoles del salón de plenos del Parlamento de Andalucía cuando el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP-A), ha leído un manifiesto de «rechazo a la violencia machista» por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebró el pasado 25 de noviembre (25N). El motivo, según explican desde la formación que lidera Manuel Gavira en Andalucía, es que el PP cambió el discurso institucional a última hora.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que “le dijimos al Partido Popular que suscribíamos su declaración” y que “contaba con el apoyo de Vox”. Sin embargo, según explica, el PP de Moreno Bonilla “ha preferido seguir la ideología socialista y comunista” y modificar su declaración institucional original, que sí apoyaba en un principio Vox. Por ello, todos sus parlamentarios mostraron su descontento saliéndose del salón de plenos en la lectura de la declaración institucional.

Manuel Gavira, en este sentido, ha acusado al PP de “modificar su propuesta de declaración institucional” sobre el 25N, para seguir “lo marcado y la ideología de los grupos de la izquierda”. Según ha señalado el líder de Vox Andalucía, “todos los grupos parlamentarios hemos presentado una declaración institucional relacionada con el 25N, Vox también”, con la finalidad de “condenar la violencia que sufren las mujeres”. Algo que no niegan bajo ningún concepto.

“Vox no niega la violencia contra las mujeres, lo que rechaza es el género y las leyes de género”

“Como no nos poníamos de acuerdo, le dijimos al Partido Popular, el partido mayoritario de esta Cámara, que suscribíamos su declaración”, detalla Gavira. Sin embargo, según denuncian desde Vox, el PP de Moreno Bonilla “ha preferido seguir la ideología socialista y comunista” y modificar su declaración institucional original que, insisten, sí contaba con el apoyo de Vox.

Gavira ha señalado que “evidentemente nosotros en eso no podemos estar y esa es la razón por la cual Vox no se ha sentado en el Pleno del Parlamento cuando se ha leído ese manifiesto”. El parlamentario gaditano de Vox ha reiterado la posición su formación en relación con la violencia que sufren las mujeres, insistiendo en que “nosotros no la negamos, la combatimos y además señalamos a los responsables de que Andalucía y España sea una tierra más insegura para las mujeres”. “Vox lo que rechaza es el género y las leyes de género”, ha sentenciado Manuel Gavira.