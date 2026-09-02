Vox acusa a Sánchez de «traición»: «Ha perdido el control sobre el pueblo»

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de «traición» por su gestión de la invasión en Ceuta y ha llamado a todos los españoles a participar en las concentraciones convocadas en apoyo a los ciudadanos de la ciudad autónoma. Durante una rueda de prensa, Cortés ha asegurado que el Ejecutivo «tendrá el control de las instituciones», pero que «ha perdido el control sobre el pueblo español», al tiempo que ha respaldado especialmente la manifestación convocada en Sevilla.

Cortés ha invitado a participar a los españoles en las manifestaciones de apoyo a Ceuta «con independencia de su ideología» y de a quién voten, al considerar que se trata de una reivindicación que trasciende las siglas políticas. «No tienen nada que ver ni con izquierdas, ni con derechas, ni con ideologías; sino con el sentido común», ha defendido el dirigente de Vox, que ha criticado además la decisión del PSOE de pedir a sus cargos que no acudan a estas movilizaciones.

Cortés ha elevado el tono contra el Gobierno y ha acusado al PSOE de actuar como una «banda criminal disfrazada de partido político». También ha definido a Pedro Sánchez como «un aprendiz de tirano» y ha defendido que las concentraciones deben servir para evidenciar el supuesto abandono de los ciudadanos de Ceuta por parte del Ejecutivo.

El portavoz de Vox ha centrado buena parte de su intervención en la situación migratoria de la ciudad autónoma. Cortés ha rechazado que se trate únicamente de una crisis humanitaria y ha sostenido que lo ocurrido constituye «un acto de guerra híbrido llevado a cabo por el rey de Marruecos». En este sentido, ha reclamado una política de expulsiones de los migrantes que hayan entrado irregularmente en territorio español.

«Si son menores, con sus padres; y si son mayores, a sus países de origen», ha afirmado. Vox sostiene que es necesario acabar con el denominado «efecto llamada» y endurecer el control de las fronteras para impedir nuevas entradas irregulares.

Los datos de la invasión de Ceuta

Durante la comparecencia, Cortés ha expuesto además una serie de datos y denuncias sobre la situación de seguridad en Ceuta. Ha asegurado que se han registrado 23 agresiones sexuales, cinco de ellas con penetración, y que nueve de las víctimas tenían entre 14 y 17 años. También se ha referido a un caso ocurrido recientemente en el que un menor de 17 años habría sido detenido por agredir sexualmente a cuatro menores de entre 10 y 11 años.

El portavoz de Vox también ha denunciado ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Tal y como ha comentado el portavoz, el 26 de agosto se produjo una emboscada contra militares en la que resultaron heridos cuatro agentes, mientras que el 29 de agosto habría resultado herido otro. Asimismo, ha acusado a inmigrantes de lanzar líquidos corrosivos contra policías y militares el 30 de agosto.

Cortés ha dirigido igualmente sus críticas contra determinadas ONG, a las que ha acusado de facilitar material de defensa a los migrantes. En concreto, ha asegurado que se estarían repartiendo sprays de pimienta y material incendiario.

En materia de seguridad, Cortés ha asegurado que JUPOL y el Sindicato Unificado de Policía han confirmado la identificación de más de diez yihadistas entre los inmigrantes y ha señalado que los sindicatos policiales han alertado de un problema de seguridad nacional. También ha afirmado que habría más de un centenar de personas condenadas en España con prohibición de regresar al país que se encontrarían actualmente en Ceuta.

Las iniciativas de Vox

Ante esta situación, Vox ha anunciado nuevas iniciativas. Entre ellas, acciones jurídicas y políticas contra las ONG y responsables políticos a los que considera «cómplices» de la situación, así como la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos. También ha reclamado suspender el acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Marruecos.

Por último, Cortés ha reclamado que el Congreso active el artículo 102 de la Constitución para que el Gobierno pueda responder ante el Tribunal Supremo por una eventual responsabilidad por traición. Tal y como ha defendido, el CNI habría alertado previamente de la situación y el Ejecutivo no habría actuado para impedirla.