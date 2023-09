Ley Montero Velarde (Podemos) tras la rebaja a ‘La Manada’ por la Ley Montero: «¿De qué sirve subir penas?»

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, ha hecho un alegato a través de sus redes sociales en el que defiende la ley del ‘sólo sí es sí’, también conocida como Ley Montero, tras haber beneficiado a más de 1.000 agresores sexuales, entre ellos uno de los violadores grupales de ‘La Manada’. La pregunta que formula es: «¿De qué sirve subir penas?».

«Como abogada muy alejada de las tesis punitivistas como vía s de solución para todo, creo que deberíamos en algún momento tener ciertos debates en nuestra sociedad», comienza alegando Martina Velarde, que continúa: «¿De qué sirve subir penas, si a la vez hay una ola de machismo en adolescentes de hoy, mucho más salvaje que la de mi propia generación?».

«¿De qué sirve subir penas, si aceptamos en procesos judiciales que se le ponga a la víctima un detective privado después de una agresión para ver ‘si hace vida normal’?», se pregunta Velarde, que continúa: «¿De qué sirve subir penas, si durante un procedimiento judicial por agresión se señala a la víctima como una mentirosa, como la promotora de un jolgorio o como una buscona?».

«¿De qué sirve subir penas, si la prensa persigue a Jenni Hermoso en sus vacaciones con su familia sacando fotos de cuando ríe, o almuerza, creando opinión porque ‘tan mal no está’?», continúa Velarde en su alegato de defensa de la Ley Montero: «¿De qué sirve subir penas, si aceptamos que las redes y tertulias se inunden de comentarios vejatorios contra las mujeres y son un medio más de presión para que las mujeres no denuncien porque el calvario posterior y señalamiento público las anula? ¿De qué sirve subir penas, si aún hay padres y madres que en vez de decirle a su hijo que es un impresentables, los defienden y amparan su machismo?».

«¿De qué sirve subir penas, si dejamos que una sociedad se monten grupos públicos de apoyo a la manada y a los jugadores del Arandina, porque las mujeres son ‘unas zorrasmebgitisas’ que ‘arruinan la vida a unos pobres hombres’ que solo salían a divertirse?», continúa Velarde. «¿De qué sirve subir penas, si después hay tíos diciendo que necesitan un contrato para tener relaciones, reconociendo públicamente que no saben la diferencia entre una relación consentida y una violación? A mí que alguien me expliquen de qué sirve subir penas cuando una parte de la sociedad ya jalea a los agresores, no creen a las víctimas, las cuestionan, y viven educados en un machismo que mata y cuesta vidas», asegura la líder de Podemos Andalucía.

«Todos estos cínicos y depravados que vienen a dar lecciones deberían estar dando cursos obligatorios para educarse en igualdad, también sus familias. Porque los violadores son ellos, el violador eres tú y eso no hay reproche penal que lo cambie», concluye la también diputada de Sumar en el Congreso.

