Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas y portavoz de Adelante Andalucía, ha acudido este miércoles a una clínica abortista de Córdoba para condenar el «acoso» y «hostigamiento» hacia las mujeres perpetrado en las concentraciones antiabortistas que se realizan a las puertas de este tipo de negocios.

Rodríguez ha criticado estas manifestaciones contra el aborto, y ha dicho que estas mujeres «están haciendo uso de un derecho consolidado y luchado» durante mucho tiempo «como para ahora tener que estar sufriendo el acoso de un movimiento ultracatólico que no respeta el derecho que tienen las personas a decidir» abortar o no abortar.

La líder de Anticapitalistas ha afirmado que «igual que el todo mundo tiene derecho a rezar, y debe tener derecho a rezar», también existe el de «acudir a una clínica a ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo sin tener que sufrir el hostigamiento y la intimidación de un grupo de personas».

En la capital cordobesa, un total de 206 personas se han inscrito para tomar parte desde este miércoles en la campaña internacional ’40 Días por la Vida’, cuyo objetivo principal es «acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios», es decir, ante las clínicas donde se practican abortos. La campaña, además de en Córdoba, se desarrolla también del 22 de septiembre al 31 de octubre en Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona, Vitoria, Cádiz y el Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha expresado Rodríguez, los trabajadores de la clínica a cuyas puertas se reúne este grupo le han trasladado «situaciones muy duras de mujeres que vienen aquí en un momento de su vida que, desde luego, no es el mejor para sufrir la intimidación de un colectivo sistemático», que aunque es «chiquitito» está presente «siempre». Esta situación «obliga a los profesionales de la clínica a administrar más calmantes» de los que se debería, todo ello «por culpa de la situación de nerviosismo a la que someten a estas mujeres», quienes, en ocasiones, piden salir «por la puerta de atrás».

Asimismo, la portavoz de Adelante Andalucía ha recalcado que «las administraciones públicas tienen la obligación de proteger a estas mujeres» y «prohibir, como se debe hacer por ley, como ayer acordó el Congreso, este tipo de hostigamiento». Sin embargo, «en lo inmediato, en estos 40 días» que dura la presente campaña, hay que «impedir que a partir de mañana» las mujeres que acudan a la clínica sigan «sufriendo el hostigamiento y el acoso de estas personas».

«Tiene la obligación el Estado, desde mañana mismo, a que en esos 40 días no se hostigue ni se acose ni una sola mujer para que no ocurra lo que hemos visto que ha ocurrido en Chueca, donde se ha permitido que se hostigue y que se acose a las personas con consignas homófobas», ha declarado Rodríguez, quien ha añadido que esto es algo que «no debe ocurrir en una democracia y no va a ocurrir si nosotros podemos evitarlo».