Tensión en el Ayuntamiento de Sevilla: Vox amenaza con romper el gobierno por la mezquita del Polígono Sur

La concesión de la licencia de obras para la proyectada mezquita del Polígono Sur de Sevilla ha elevado al máximo la tensión entre el Gobierno municipal de José Luis Sanz y su socio preferente, Vox. La formación liderada en el Ayuntamiento por Gonzalo García de Polavieja ha advertido este viernes de que será «imposible» seguir apoyando al Ejecutivo local si el próximo martes la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprueba definitivamente el permiso para levantar el complejo impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla.

Además de amenazar con romper el respaldo al Gobierno del PP, Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para intentar frenar el proyecto, al considerar que la concesión de la licencia supondría una «ilegalidad».

En una comparecencia ante los medios, el concejal Fernando Rodríguez Galisteo ha exigido la paralización inmediata del expediente y la elaboración de un nuevo informe por parte de los servicios jurídicos municipales. Según ha defendido, el documento emitido por la Gerencia de Urbanismo es «meramente técnico» y no ofrece un análisis jurídico suficiente para avalar la licencia.

Las declaraciones llegan apenas un día después de que trascendiera que los informes solicitados por el Ayuntamiento concluyen que el uso previsto es compatible con la calificación urbanística de la parcela situada junto al parque Celestino Mutis y que no existen razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana. Desde el Gobierno municipal sostienen que, con esos informes favorables, negar la licencia supondría incumplir la legalidad.

Vox rechaza esa interpretación. «Lo ilegal es mantenerla», ha asegurado Rodríguez Galisteo, después de que desde el Ayuntamiento se advirtiera de que paralizar el proyecto sin respaldo técnico podría derivar incluso en un supuesto de prevaricación.

La formación sostiene que el proyecto pretende levantar realmente un templo religioso y cuestiona que pueda ampararse bajo la consideración de centro cultural o social. «El uso principal es un centro religioso y la defensa es que el promotor aseguró que el uso es social; que los jueces digan si es una mezquita o un centro islámico», han señalado.

Como argumento jurídico, Vox asegura que el artículo 2.2.6 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla impediría la construcción del edificio si el uso reconocido es religioso, al no cumplir, según su interpretación, los parámetros urbanísticos exigidos. Asimismo, recuerdan que el propio PGOU contempla la posibilidad de promover una consulta ciudadana cuando se trata de edificios singulares.

«No queremos un centro de islamización en Sevilla; queremos seguir viviendo con nuestra identidad», afirmaron los representantes de Vox, endureciendo aún más el tono del enfrentamiento con el Gobierno municipal.

Frente a esas críticas, la Fundación Mezquita de Sevilla ha celebrado que el Ayuntamiento esté dispuesto a conceder la licencia una vez analizados los informes técnicos y jurídicos. La entidad promotora, responsable del proyecto diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, ha defendido que las instituciones han demostrado que «la ley está por encima de las ideologías».

Salvo un cambio de última hora, la Comisión de Urbanismo del próximo martes deberá decidir sobre una licencia que amenaza con abrir una profunda crisis política en el Ayuntamiento de Sevilla y poner en riesgo la estabilidad de los acuerdos entre el PP y Vox en el Consistorio.