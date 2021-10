Las negociaciones de Pedro Sánchez con los proetarras de EH Bildu están sentando mal. Muy mal. Como no podía ser de otra manera. La posibilidad de que el Gobierno socialcomunista logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 a cambio, entre otras cosas, de sacar a etarras de prisión es algo que ni el más socialista de Sevilla puede defender… aunque quiera. Y así ha pasado. En OKDIARIO Andalucía hemos salido a las calles de la capital hispalense para ver qué opinan los sevillanos al respecto, y nos hemos encontrado dos tipos de respuestas: por un lado, la mayoría, quienes lo condenan sin tapujos, por otro, más minoritario, quienes quizás querían defender al PSOE… pero es que no saben ya ni cómo hacerlo. Solución: «Adiós, tengo cosas que hacer, no voy a contestar».

«Lo siento muy mal. Estoy muy decepcionada. No me gusta que pacten con un grupo terrorista. Han matado a gente y tendrían que estar en la cárcel», explica una señora a OKDIARIO Andalucía. Cabe recordar, en este sentido, que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, es también líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A) y, a ojos de otro vecino de la zona, ni el propio Espadas estará de acuerdo en este tipo de negociaciones con proetarras: «El alcalde de Sevilla, de todas formas, no creo que sea muy partidario de que su partido pacte con Bildu. Porque Juan Espadas ha sido siempre un hombre bastante moderado dentro del PSOE. No creo que esté de acuerdo, evidentemente, y no me parecería bien tampoco. Sea votante socialista o no».

«Estoy muy decepcionada. No me gusta que pacten con un grupo terrorista»

«Me parece de lo peor. Cada vez estamos peor. ¿Dónde se ha visto pactar con etarras? ¿Dónde se ha visto un pacto donde no se tiene en cuenta la masacre que han hecho? ¿Dónde nos va a llevar Pedro Sánchez? ¿Dónde nos va a llevar esta gente? Pero es que estamos todos muy calladitos. Nos están callando la boca con 400 euros a la juventud. Vamos a enseñarlos a pescar. No queremos el pescado. Es muy fuerte lo que está pasando aquí, y estamos todos calladitos», explica otra mujer, visiblemente indignada.

Otro hombre, que descansaba en una cafetería junto a sus amigos, también ha apuntado en el mismo sentido: «Me parece fatal. Habría que preguntarle a Sánchez por qué pacta con Bildu. Pero, evidentemente, para mantener el puesto».

«Estamos todos muy calladitos. Nos están callando la boca con 400 euros a la juventud»

Por otro lado, como decíamos, están quienes, posiblemente, querían defender al socialismo y sus pactos oscuros. Sin embargo, la vergüenza de tener que hacerlo les ha hecho preferir dejar el micrófono y decir, directamente: «No voy a contestar a eso».