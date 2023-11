Sanz: «Invitaremos a Sánchez a la exposición de los hermanos Machado para que sepa dónde está Sevilla»

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha mostrado este jueves su firme apuesta por el sector turístico para seguir haciendo grande a una capital hispalense cuyos anteriores gobiernos socialistas no supieron «poner sobre la mesa» el valor añadido que tiene una ciudad como Sevilla para conseguir atraer un «turismo de calidad». Sanz, que ha inaugurado este jueves la jornada ‘Presente y futuro del sector turístico en Andalucía’ -organizada por OKDIARIO, patrocinada por Cajasol y celebrada en la capital hispalense-, se ha mostrado muy ilusionado por el futuro turístico de la ciudad, a la que impulsarán «gracias a las nuevas tecnologías».

Sanz ha comenzado la jornada lanzando un dardo al presidente del Gobierno: «En octubre de 2024, en esta magnífica ciudad, vamos a organizar la mejor exposición de los hermanos Machado que se ha hecho nunca. Será una exposición única, cuyo comisario será el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. A esa exposición invitaremos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sepa dónde está esta ciudad y para que sepa los antecedentes de los hermanos Machado». Un dardo que ha desatado las risas de los asistentes al acto, toda vez que, tal y como lleva meses denunciando el alcalde, Sánchez sólo visita la ciudad para hacer mítines, y no para interesarse por ella.

Tras ello, Sanz ha agradecido a este periódico la organización de esta jornada «para hablar del presente y futuro de un sector esencial para Andalucía y para Sevilla». «Animo a OKDIARIO a que ésta sea sólo una primera edición, porque sin duda no os habéis equivocado a la hora de elegir la ciudad», ha celebrado Sanz, dirigiéndose a Eduardo Inda, director del periódico.

Sevilla, potencia turística

Sevilla, ha dicho el alcalde, es «una potencia turística» y es «la tercera ciudad más visitada de España». En este sentido, Sanz ha dado una cifras que da cuenta de ello: Sevilla terminará el año 2023 con más de seis millones de pernoctaciones. «El turismo es la principal industria de la ciudad de Sevilla, por eso hay que cuidarlo y mimarlo. Eso no quiere decir que nos resignemos a no intentar captar inversiones para otros sectores industriales, pero hay que cuidarlo y mimarlo», ha aseverado.

Algunos de los datos más relevantes que ha dado el alcalde sobre la ciudad de Sevilla son los siguientes: el turismo supone en Sevilla casi el 20% del PIB; el 15,87% de los contratos formalizados en Sevilla en el segundo trimestre del 2023 vienen del sector turístico; el 81% del gasto medio del turista internacional -fundamentalmente el americano- se realiza en comercios locales, que benefician en el día a día; el año pasado se cerró con 29.691 empresas del sector servicios activas; y Sevilla tiene además un enclave estratégico, un aeropuerto internacional que conecta la ciudad con 19 mercados internacionales, con 70 aeropuertos internacionales y que está a sólo dos horas de Madrid en AVE.

La Feria y la Semana Santa aportan a Sevilla 1.260 millones

«Sevilla es una ciudad única en el mundo, pero no sólo por nuestras fiestas mayores, nuestra Semana Santa o por la Feria, que aportan a la ciudad más de 1.260 millones de euros. Sevilla es mucho más. Sevilla es el conjunto histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Sevilla es la segunda pinacoteca de España, es la capital de la música, la capital mundial del flamenco y de la ópera. Además, dentro de Sevilla hay muchas Sevillas, hay una Sevilla cristiana, una Sevilla judía, una Sevilla mudejar… Sevilla también fue capital del mundo en el s. XVI gracias a ese río que tenemos, que era la puerta de entrada a América y que queremos que siga siendo protagonista de nuestras vidas. Sevilla es una ciudad a la que se le da muy bien la organización de grandes eventos, deportivos y musicales. De hecho, tenemos la sala de congresos más importante de Europa», ha argumentado José Luis Sanz, que ha continuado diciendo que «Sevilla es la capital empresarial de Andalucía, la capital tecnológica de Andalucía y, junto con Toulouse y Hamburgo, es la capital de la industria aeronáutica».

Turismo de calidad

Sevilla, ha señalado el alcalde de la capital hispalense, «tiene unas capacidades infinitas, una capacidad de atracción brutal pero, evidentemente, seguimos teniendo un reto, que es la búsqueda y la captación del turismo de calidad, el turismo que realmente nos interesa».

Sevilla en este 2023, según ha explicado José Luis Sanz, ha sido la capital del turismo inteligente a través de una oficina que puso en marcha el Ayuntamiento de la capital hispalense, la Smart City Office, así como gracias a la utilización de nuevas herramientas digitales. «Somos capaces de analizar los flujos turísticos dentro de la ciudad, de redistribuir esos flujos turísticos y somos capaces de analizar quién es el visitante que en este momento está en la ciudad de Sevilla. Nuestro gran reto es el de seguir avanzando en la utilización de esas nuevas herramientas digitales para buscar ese turismo de calidad que tanto le interesa a la ciudad de Sevilla. Eso se logra poniendo en valor nuevas rutas culturales y turísticas dentro de la ciudad», ha explicado Sanz.

Sevilla, teniéndolo absolutamente «todo», «no ha sido capaz de poner encima de la mesa todo ese valor añadido que tienen las rutas turísticas y culturales que tiene la ciudad. Sevilla lo tiene todo, basta con poner en valor lo mucho que tiene», ha enfatizado el alcalde sevillano en un claro dardo a Antonio Muñoz (PSOE), su predecesor en el cargo.

Una Sevilla sin ‘turismofobia’

Bajo el punto de vista de José Luis Sanz, hay que luchar contra la «turismofobia» que ya ha surgido en ciudades como Barcelona: «No queremos que crezca esa turismofobia que se ha cargado ciudades como Barcelona. Aquí hay que empezar a incorporar algunos instrumentos, por ejemplo en el sector de los apartamentos turísticos».

Precisamente, Sanz ha puesto en valor las bondades de los apartamentos turísticos, tan criminalizados por la izquierda: «Si no fuera por ellos, esa rehabilitación del casco histórico no hubiera sido posible, si no fuera por esa iniciativa privada que apostó e invirtió en nuestro casco histórico habría edificios del caso histórico que se habrían caído ya, porque la iniciativa pública no llegaba y la privada no veía ahí oportunidades. Además, los apartamentos turísticos han dado vida a nuestro casco histórico».

Sanz ha culminado su discurso agradeciendo a OKDIARIO la jornada, e insistiendo en su petición de que «no sea la última para seguir analizando un sector esencial para la ciudad de Sevilla».