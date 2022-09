Los vecinos de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han salido a la calle para denunciar la situación en la que el alcalde, el socialista Fernando Zamora, ha sumido al municipio. Las quejas más repetidas por los sanjuaneros son la «inseguridad» e «insalubridad» en el pueblo, que en 2109 fue líder en inmigración en la provincia (más del 12% de vecinos extranjeros).

Zamora, investigado por presunta prevaricación y malversación en la gestión de la moneda social ‘Ossetana’, suma su tercer mandato consecutivo. «Es alcalde porque le votan siempre los mismos, los que chupan y los que comen de él» denuncia un vecino. Otro de los allí presentes apunta al «cortijo personal» que ha instaurado el PSOE en el pueblo: «Compran votos para perpetuarse en el poder. Llevan 40 años gobernando».

Las plataformas de San Juan de Aznalfarache exigen servicios básicos y más presencia de la Policía Local. El ‘jaleo’ nocturno no les deja descansar, la basura acumulada no les deja respirar y las peleas son constantes, como la del pasado 22 de agosto que enfrentó a marroquíes y dominicanos.

«El municipio está desmantelado. Llevamos años exigiendo medidas y este señor (el alcalde) se ríe de nosotros. Cuando hace una reunión con cuatro vecinos dice ‘sí sí sí, lo prometo’ y lo único que ha hecho es cambiar un contenedor de sitio. Ahora que hay elecciones tiene que pintar todos lo pasos de peatones, eso sí es súper importante», denuncia irónica Raquel Verdón, portavoz de la plataforma de Indignados de San Juan.

Fernando Villegas, en nombre de la misma asociación, es rotundo: «Queremos un pueblo digno para vivir. Lo han ido degradando hasta un punto que han devaluado el precio de la vivienda. Intentas vender tu casa y no te dan un duro. Es el pueblo más inseguro de la zona. Hay dos o tres barrios conflictivos y el Ayuntamiento sabe cuáles son, pero no hace nada. ¿Por qué en mayo juran el cargo cinco policías locales y al mes y medio piden el traslado? Hay quien ha comprado un sonómetro para medir el ruido porque la Policía Local no tiene. La situación no puede ser más caótica». Tal debe ser el panorama que el alcalde, natural de San Juan, se ha mudado al municipio vecino. «En mayo hay una oportunidad para revertir la situación (en las urnas). No hay otra salida que no sea un cambio de tendencia política», zanja Villegas.

Inseguridad en las calles

Manuel Pérez, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de San Juan, reconoce a OKDIARIO Andalucía que «este pueblo mío, y me duele decirlo, no es un pueblo ni seguro ni próspero ni limpio. Como concejal he venido a pedir disculpas. Los vecinos no tienen los servicios mínimos cubiertos. Tenemos muy pocos policías locales. Son insuficientes y no prestan el servicio que deben».

«Y San Juan no es un pueblo marginal. Es un pueblo con 21.000 habitantes y 25 millones de euros de remanente de Tesorería. Eso no es superávit, eso es que han dejado de invertir en las calles 25 millones durante años. Hay que arreglar el Ayuntamiento antes que el pueblo. Dígame usted si no tenemos recursos económicos como para tener San Juan de otra manera y no tener que ponerle la cara a los vecinos para que te la dejen colorada», lamenta Pérez.

Loli Corbacho, de la plataforma San Juan en Positivo, fue testigo hace escasos días de la reyerta entre inmigrantes en la plaza de la Constitución: «Llegué de vacaciones, solté las maletas y vi sillas y mesas volar. Hay mucho alcohol, mucho ruido y mucho descontrol. Defecan y orinan en los contenedores de la basura. Se tiran toda la noche exhibiéndose».

Vox denuncia que el incremento de la violencia está ligado a la inmigración ilegal. Javier Cortés, portavoz adjunto de la formación en el Parlamento andaluz y presente en la concentración vecinal, señala que «la gente se quiere ir, ya no quiere vivir en su pueblo. Ni sus hijos pueden ir por los parques ni sus mujeres pueden llevar el bolso descuidado. La política de fronteras débiles tiene sus consecuencias».

Ángel Bordas, número 9 en las listas de Vox por Sevilla, describe una San Juan «sin ningún tipo de control»: «Éste es uno de los municipios más inseguros de toda la provincia. Hay okupación, ruido, bandas, colectivos incívicos… Al alcalde no le preocupa. Defiende una San Juan multicultural, habla de que hay 80 nacionalidades y que todo el mundo se lleva bien. Lo oculta porque sabe que tiene a la gente comprada».