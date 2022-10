Martina Velarde, diputada de Podemos y líder del partido morado en Andalucía, se ha metido con OKDIARIO al tiempo que difundía un bulo en sus redes sociales. Una cuenta anónima de nombre @RoquetasVox ha difundido la imagen de unos señores con una bandera franquista, algo que han condenado tanto desde Podemos Almería como Martina Velarde, haciendo creer a sus seguidores que se trata de cargos orgánicos del partido, algo que, tal y como ha podido saber este periódico por fuentes de Vox, es rotundamente falso.

De hecho, las personas que salen en la imagen son completas desconocidas para los encargados de afiliaciones de la provincia, por lo que no sólo no se trata de cargos orgánicos, sino que ni siquiera están afiliados al mismo. Desde Vox Almería aseguran a OKDIARIO Andalucía que «no forman parte del partido» y que la cuenta desde la que se difunde la imagen no está controlada por la formación, toda vez que en toda la provincia de Almería solamente hay una cuenta oficial: @Vox_Almeria .

Pero poco importa la verdad para Podemos Almería, que ha señalado: «Y aquí tenemos a los ‘constitucionalistas’ de Vox de nuestra provincia exhibiendo la bandera franquista en la cuenta oficial. Esperemos que sean derechita valiente y no lo borren».

Pero luego Ok diario, el periódico de las cloacas, se escandaliza con mis declaraciones .. https://t.co/wBCEYXQwSd pic.twitter.com/ugaWD4udGk — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) October 11, 2022

Un bulo que Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso que se embolsa casi 90.000 euros al año, ha decidido dar por cierto y, para más inri, se ha referido a este medio por no publicar el bulo que ella misma difunde. «Pero luego Ok diario, el periódico de las cloacas, se escandaliza con mis declaraciones», señalaba en Twitter Velarde junto al bulo de Podemos Almería.

Desde Vox Almería, por su parte, han recordado a través de su única cuenta oficial en Twitter que: «Si quieres estar al tanto de la actividad política y social de VOX Almería, evitando noticias falsas o bulos, ¡síguenos! Esta es la ÚNICA cuenta oficial de VOX que informa de la actualidad en toda la provincia».

Si quieres estar al tanto de la actividad política y social de VOX Almería, evitando noticias falsas o bulos, ¡síguenos! Esta es la ÚNICA cuenta oficial de VOX que informa de la actualidad en toda la provincia. 💪🏼🇪🇸 — VOX Almería (@Vox_Almeria) October 11, 2022

Velarde, por el momento, ha decidido mantener su bulo pese a que este mismo periódico le ha alertado de que lo que está contando es mentira.