El PSOE andaluz insinúa ahora que Griñán y los condenados por los ERE son presos políticos

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha vuelto a comenzar su rueda de prensa, por tercer miércoles consecutivo, con la trama de corrupción que salpica a Marbella. Una cortina de humo que no ha evitado que los medios de comunicación hayan preguntado en tromba por las decenas de casos de corrupción que atesora el PSOE en los juzgados. Además, OKDIARIO Andalucía ha querido aclarar unas palabras de la portavoz, en las que ha dejado caer que José Antonio Griñán y demás condenados socialistas son presos políticos, algo que Férriz no ha podido -o querido- desmentir.

Cuestionada por la entrada en prisión de Griñán, Férriz ha vuelto a insistir en que los condenados por los ERE lo están por una «cacería política y mediática», deslizando, sin decirlo, que son presos políticos. «Ha habido una cacería política sobre Griñán», ha insistido.

Por ello, OKDIARIO Andalucía ha espetado en varias ocasiones a la portavoz socialista si realmente considera que en España hay «presos políticos», algo que no ha querido responder directamente tras deslizarlo en varias ocasiones. Lo que sí ha dejado claro es que, bajo su punto de vista, Griñán y los otros ex altos cargos condenados son personas «honestas y honradas».

La vicesecretaria general del PSOE-A ha añadido que este miércoles era el día para «apoyar a personas honestas con una trayectoria profesional impecable y servidores públicos que se han dejado la piel por Andalucía, y que hoy se ven injustamente tratados con la dureza que supone la entrada en prisión».

«Sufren una condena política»

Ha añadido que «ellos y sus familias llevan más de diez años sufriendo una condena política y mediática, y hoy vamos a trasladarle nuestro cariño a ellos y sus familiares, que no se merecen lo que les está pasando».

Además, la representante del PSOE-A ha apuntado que «como partido seguimos confiando en que sus recursos prosperen, y que el Tribunal Constitucional les dé la razón, porque con sus decisiones aplicaron leyes que se aprobaron en el Parlamento» andaluz y buscaron «ayudar a miles de trabajadores que perdieron su empleo, y todo eso sin lucrarse en ningún momento», según ha concluido Ángeles Férriz.

Fitonovo

La semana pasada, Férriz regateó las preguntas de OKDIARIO Andalucía sobre Fitonovo alegando que ya habían respondido al respecto. Sin embargo, repasando lo hemeroteca, no lo había hecho, motivo por el cual le hemos vuelto a preguntar… sin mucho éxito.

Pese a que un ex consejero socialista del Ayuntamiento de Sevilla y que un ex asesor del PSOE de Sevilla admitieron financiación ilegal del partido en la capital hispalense, Férriz ha preferido quedarse al margen asegurando que quedan a la espera de lo que diluciden los tribunales. Al contrario, curiosamente, de lo que hacen con el caso de Marbella, pese a que la alcaldesa, del PP, no está ni siquiera imputada.

Código penal a la carta

Sobre el Código Penal al servicio de independentistas, corruptos y proetarras que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, Férriz, cómo no, ha defendido la postura del Ejecutivo socialcomunista: «El Gobierno de España se ha ganado la confianza con cada actuación en beneficio de España. A pesar de que la derecha no ha parado de decir con cada actuación que España saltaba por los aires, lo único que ha saltado por los aires es el independentismo».

«Con el PP hubo dos declaraciones de independencia y hubo que aplicar el 155. Con el PSOE se ha mejorado la convivencia, se respira mejor en Cataluña y en España. Hay un partido que está al servicio de sus intereses, que es el PP. Hay gente que vive mejor en el odio, porque es donde juegan un papel político en cuanto a lo que entienden como patriotismo», ha asegurado Férriz.