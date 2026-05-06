Precio de la gasolina hoy 6 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si has de coger el coche este miércoles 6 de mayo, vives en Andalucía y deseas saber cuáles son los precios de la gasolina, tenemos el listado en algunas de las principales ciudades andaluzas, como Sevilla, Cádiz o Málaga, por ejemplo. Toma nota porque te ofrecemos ahora los listados en función de los precios de la gasolina o el diésel a primera hora y todo a través de los datos que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas gasolineras son las más baratas hoy 6 de mayo:

Gasolina 95

Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.289 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.289 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.294 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.294 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Plenergy (Lebrija) – Avenida José María Tomasetti, 5 – 1.317 €/l

(Lebrija) – Avenida José María Tomasetti, 5 – 1.317 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.319 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.319 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.319 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.319 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.337 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.337 €/l Alcampo (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.347 €/l

(Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.347 €/l Ronda Norte (Sevilla) – SE-30 Nudo Calonge – 1.347 €/l

(Sevilla) – SE-30 Nudo Calonge – 1.347 €/l Petroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.347 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.535 €/l

(Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.535 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – A-92 km. 4 – 1.559 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – A-92 km. 4 – 1.559 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.559 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.559 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – A-392 km. 19,9 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – A-392 km. 19,9 – 1.595 €/l Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l

(Lora del Río) – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – C.C. Eroski, s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – C.C. Eroski, s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

Diésel

Ronda Norte (Sevilla) – SE-30 Nudo Calonge – 1.578 €/l

(Sevilla) – SE-30 Nudo Calonge – 1.578 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Alcampo (Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.579 €/l

(Sevilla) – Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2 – 1.579 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.584 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.584 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.589 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.589 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.589 €/l Moeve-Arroceros B.G. (La Puebla del Río) – Finca El Reboso, s/n – 1.590 €/l

(La Puebla del Río) – Finca El Reboso, s/n – 1.590 €/l Petroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.597 €/l

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo en Málaga

Para los que se encuentran en Málaga, estas son las gasolineras que tienen los precios más económicos:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 km. 11 – 1.410 €/l Madesse-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l

(Villanueva del Trabuco) – A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l Eroski (Vélez-Málaga) – Avenida Juan Carlos I, s/n – 1.439 €/l

(Vélez-Málaga) – Avenida Juan Carlos I, s/n – 1.439 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

(Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Estación sin rótulo (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l Es Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l Galp (Fuengirola) – Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1.619 €/l

(Fuengirola) – Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín – 1.619 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l Agla (Yunquera) – A-366 km. 1 – 1.638 €/l

(Yunquera) – A-366 km. 1 – 1.638 €/l E.S. El Valle (Cártama) – Carretera Cártama Pueblo a Estación km. 2,7 – 1.639 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás, parcela 3 y 4 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l Madesse-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – A-7203 km. 2,2 – 1.659 €/l

(Villanueva del Trabuco) – A-7203 km. 2,2 – 1.659 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4 – 1.659 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4 – 1.659 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.659 €/l

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo en Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles 6 de mayo:

Gasolina 95

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, 1 – 1.389 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, 1 – 1.389 €/l Meroil (Puerto Serrano) – A-375 km. 38,5 – 1.399 €/l

(Puerto Serrano) – A-375 km. 38,5 – 1.399 €/l Hemegas (Villamartín) – Avenida Arcos, 55 – 1.399 €/l

(Villamartín) – Avenida Arcos, 55 – 1.399 €/l E.S. Ntra. Sra. del Rosario (Bornos) – Polígono Cantarranas, 1 – 1.399 €/l

(Bornos) – Polígono Cantarranas, 1 – 1.399 €/l Asc Carburantes (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 12 – 1.399 €/l

Gasolina 98

Es Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.549 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.549 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.568 €/l

(Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.568 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.588 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.588 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur UE-2H – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur UE-2H – 1.599 €/l Asc Carburantes (Tarifa) – CN-340 km. 94,2 – 1.599 €/l

(Tarifa) – CN-340 km. 94,2 – 1.599 €/l Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

(Jerez de la Frontera) – Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Antigua N-IV km. 639,5 – 1.609 €/l

Diésel

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.595 €/l

(Jerez de la Frontera) – Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.595 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.615 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.615 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.615 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.615 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.615 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.615 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.615 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.615 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.615 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.615 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes (Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz-Málaga km. 21 – 1.620 €/l

(Conil de la Frontera) – Carretera Cádiz-Málaga km. 21 – 1.620 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.629 €/l

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo en Córdoba

Para los precios en Córdoba, la mejor opción son las gasolineras que a continuación te mostramos:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l

(Carcabuey) – A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l

(Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.399 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l Econoil (Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.399 €/l

(Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.399 €/l H. Ruiz (Palma del Río) – Polígono Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l

(Palma del Río) – Polígono Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.409 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera Rute-Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera Rute-Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

(Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – N-4 km. 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – N-4 km. 384,8 – 1.589 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.619 €/l

(Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.619 €/l Carrefour (Baena) – A-305 km. 60 – 1.619 €/l

(Baena) – A-305 km. 60 – 1.619 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra, 31 – 1.619 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l

(Carcabuey) – A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.613 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.613 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.639 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.639 €/l Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque-Moriles km. 1 – 1.639 €/l

(Monturque) – Carretera Monturque-Moriles km. 1 – 1.639 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.669 €/l

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo en Granada

Si vives en Granada estas son las gasolineras más baratas a primera hora de hoy miércoles:

Gasolina 95

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.389 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril, parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril, parcela 238 – 1.389 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.399 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.399 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Guadix, s/n – 1.409 €/l

(Peligros) – Calle Loja esq. Guadix, s/n – 1.409 €/l Alcampo (Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l

(Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l Minioil (Peligros) – N-323 km. 122 – 1.428 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l AM97 Plus (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l A. Aguaza (Cúllar) – N-342, 156 – 1.579 €/l

(Cúllar) – N-342, 156 – 1.579 €/l Alcampo (Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l

(Granada) – Carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – N-432 km. 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.599 €/l

(Atarfe) – N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.599 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.599 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.599 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l ASC Carburantes (Granada) – N-432 km. 431 – 1.599 €/l

(Granada) – N-432 km. 431 – 1.599 €/l Fueling (Albolote) – Carretera Atarfe-Albolote km. 4 – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.599 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.599 €/l Gaia (Zújar) – Acceso estación ferrocarril, s/n – 1.599 €/l

(Zújar) – Acceso estación ferrocarril, s/n – 1.599 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l Andaluza de Transportes (Albolote) – Pago Tinar, parcela 16 – 1.645 €/l

(Albolote) – Pago Tinar, parcela 16 – 1.645 €/l Cosafra (Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,6 – 1.649 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,6 – 1.649 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.649 €/l

(Albolote) – Calle Motril, parcela 243 – 1.649 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esq. Guadix, s/n – 1.649 €/l

Mapa con los precios más baratos

Ya conocemos el coste de la gasolina en algunas de las principales ciudades andaluzas pero si deseas hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica y verás como puedes filtrar por municipio, y ver con detalle los precios en forma de listado o de mapa como este de Granada: