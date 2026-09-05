Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se ubican las gasolineras más baratas de Andalucía este primer fin de semana de Septiembre
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Llegamos al primer sábado de septiembre y aunque muchos todavía estarán recuperando el ritmo tras las vacaciones, está claro que este es un día de muchos desplazamientos de coches. Ya sea por parte de aquellos que desean aprovechar una última jornada de playa, los que hacen una escapada o los que sencillamente cogerán el coche para ir a hacer la compra de la vuelta al cole. Sea cuál sea el motivo, la clave está en saber el precio de la gasolina hoy 5 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas en ciudades principales de Andalucía, como Cádiz, Sevilla o Málaga, sabiendo además que los precios parece que de nuevo han subido.
No olvidemos que este mes la rebaja es de sólo 5 céntimos por litro de combustible, de modo que toca revisar bien dónde repostamos y para ello, nada como elegir el Geoportal que es la herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica a la que se le reportan datos actualizados.
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Comenzamos por Sevilla, y estas son las gasolineras más baratas a primera hora de la mañana hoy sábado:
Gasolina 95
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.620 €/l.
- S.C.A. San Isidro Labrador. Marchena. Calle Vicente Bermúdez-Coronel, 7. Precio: 1.625 €/l.
- Productores del Campo, S.C.A.. Alcalá del Río. Carretera A-8006, km 15. Precio: 1.630 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.699 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.829 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.595 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.595 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.595 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.617 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.617 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.618 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, las gasolineras más baratas son estas que ahora señalamos:
Gasolina 95
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.709 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.709 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.809 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.829 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.869 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, Zahara de los Atunes, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.919 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.653 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.660 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.669 €/l.
- E.S. Tres Caminos. Puerto Real. Avenida de la Mojarra, 5. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.677 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.679 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas que existen hoy sábado:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Vladoil Riogordo. Riogordo. Carretera A-356, km 18,7. Precio: 1.670 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.679 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.679 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.835 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.679 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.679 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.688 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 1.698 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, toma nota de estas gasolineras ya que a esta hora son las más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.609 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- Agla. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,700. Precio: 1.655 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.689 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera Córdoba-Palma del Río C-431, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.628 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.639 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono, esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.670 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Avenida de la Torrecilla, s/n. Precio: 1.677 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44. Precio: 1.677 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si estás en Granada, visita estas gasolineras porque son las más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.589 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.599 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.609 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
Gasolina 98
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.719 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.769 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.769 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.645 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.645 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.645 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.645 €/l.
Con los resultados obtenidos, ya podemos hacernos una idea de a cómo está hoy el litro de gasolina y dónde repostar, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, no dudes en entrar en el Geoportal y hacer allí consulta más detallada viendo listados como los mostrados o también, todo en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo, de Sevilla.