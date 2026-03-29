Precio de la gasolina hoy 29 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

La Semana Santa ya está en marcha y eso se nota también en algo tan cotidiano como repostar. Este domingo 29 de marzo, Día de Ramos, muchas carreteras andaluzas registran ya un movimiento constante de vehículos, tanto de quienes han salido de viaje como de los que empiezan hoy sus desplazamientos. En este escenario, el precio de la gasolina vuelve a ser una de las principales preocupaciones ya que resulta básico saber cuáles son las gasolineras más baratas hoy en Andalucía.

Durante los últimos días, llenar el depósito ha dejado de ser una tarea rutinaria para convertirse en algo que muchos miran con lupa. El coste del combustible sigue en niveles elevados y, aunque ha habido cierta sensación de freno en las subidas, lo cierto es que no se ha producido una bajada real. De hecho, en muchas estaciones el precio sigue claramente por encima de los 1,6 euros por litro, en línea con las previsiones para estos días de Semana Santa . Con este contexto, el comportamiento también cambia. Hay quien ya ha repostado antes de viajar, pero también muchos conductores que lo hacen en destino o durante el trayecto. Y ahí es donde entran en juego las diferencias entre gasolineras, que en Andalucía pueden ser bastante marcadas dependiendo de la ciudad o incluso del barrio.

El precio actual de la gasolina en Andalucía

La situación actual tiene un punto curioso. Los precios ya no suben tan rápido como a principios de mes, pero siguen siendo altos si se comparan con semanas anteriores. La subida del petróleo en marzo, impulsada por la Guerra de Irán, ha dejado una base de precios que todavía no se ha corregido y que se han situado en una media de casi 1,6 euros para la gasolina (sin plomo 95) y para casi los 1,8 euros para el diésel según lo que podemos consultar en Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, el inicio de la Semana Santa introduce otro elemento importante: la demanda. Con miles de desplazamientos activos desde este fin de semana, el consumo de combustible aumenta y eso suele mantener los precios en niveles elevados, aunque haya pequeños ajustes puntuales según la zona. En Andalucía, esto se nota especialmente en ciudades con mayor movimiento turístico como Sevilla, Cádiz o Málaga, donde la rotación de vehículos es constante durante estos días. Por ello es importante saber dónde es más barato repostar hoy en las principales ciudades andaluzas tal y como te mostramos a continuación:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son, a primera hora de hoy 29 de marzo, las gasolineras más baratas en Sevilla:

Gasolina 95

Gasolinera Utrera en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro.

en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,399 €/litro. Coniyde Dos Hermanas en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,420 €/litro.

en Dos Hermanas (Carretera Isla Menor, s/n): 1,420 €/litro. Ballenoil en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro.

en Utrera (Plaza de la Trianilla, s/n): 1,429 €/litro. Plenergy en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro.

en Utrera (Calle Almazara, 2): 1,429 €/litro. Ronda Norte en Sevilla (Autovía SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Autovía SE-30 Nudo Calonge): 1,435 €/litro. APJ en Sevilla (Calle Cojinete, s/n): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Calle Cojinete, s/n): 1,435 €/litro. Pertroprix en Calonge (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro.

en Calonge (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro. Petroprix en Sevilla (Avenida Montesierra, 7): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Avenida Montesierra, 7): 1,435 €/litro. Plenergy en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro.

en Sevilla (Calle Metalurgia, s/n): 1,435 €/litro. Family Energy en Utrera (Carretera A-376 km 2): 1,439 €/litro.

Gasolina 98

Shell en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,609 €/litro.

en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,609 €/litro. Moeve en Sevilla (Carretera SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro.

en Sevilla (Carretera SE-111 km 1,7): 1,619 €/litro. Galp en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,629 €/litro.

en Sevilla (Calle Antonio Peña y López, 5): 1,629 €/litro. Galp en Sevilla (Avenida Andalucía, 44): 1,629 €/litro.

en Sevilla (Avenida Andalucía, 44): 1,629 €/litro. Enerplus en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro.

en Mairena del Alcor (Carretera A-392 km 19,9): 1,635 €/litro. Shell en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro.

en San José de la Rinconada (Carretera 8005 km 10): 1,639 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Gramil, s/n): 1,644 €/litro. Cepsa en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Calle Escarpia, 1): 1,644 €/litro. Shell en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,644 €/litro.

en Sevilla (Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n): 1,644 €/litro. Alcampo en Sevilla (Ronda del Tamarguillo, s/n): 1,649 €/litro.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro.

en La Puebla del Río (Finca El Reboso, km 15): 1,590 €/litro. Ballenoil en Sanlúcar la Mayor (Carretera A-472 km 0,2): 1,632 €/litro.

en Sanlúcar la Mayor (Carretera A-472 km 0,2): 1,632 €/litro. Gasolinera Utrera en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,634 €/litro.

en Utrera (Avenida San Juan Bosco, 108): 1,634 €/litro. Hijos de Oliva en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro.

en Alcalá de Guadaíra (Calle Uno, 16): 1,637 €/litro. Petroprix en La Puebla del Río (Avenida Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro.

en La Puebla del Río (Avenida Isla Mayor, 18): 1,639 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,639 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Polígono P.I.B.O., parcelas 295 y 296): 1,639 €/litro. Galp en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,639 €/litro.

en Bollullos de la Mitación (Carretera a Umbrete km 2,5): 1,639 €/litro. Gasolivia en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro.

en Las Cabezas de San Juan (Avenida Pablo Iglesias, 80): 1,649 €/litro. A&B en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro.

en La Puebla del Río (Calle Carrizales, 2): 1,649 €/litro. Itálica Oil en Santiponce (Avenida Extremadura, 1): 1,659 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son, a primera hora de hoy 29 de marzo, las gasolineras más baratas en Málaga:

Gasolina 95

Trops en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro.

en Trapiche (Polígono Industrial El Trapiche, s/n): 1,421 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Santo Tomás, Urb. La Leala): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Santo Tomás, Urb. La Leala): 1,429 €/litro. Petroprix en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Urbanización La Leala, 22): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Urbanización La Leala, 22): 1,429 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Pacharán, 25): 1,429 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Pacharán, 25): 1,429 €/litro. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen en Cuevas de San Marcos (Avenida Juan XXIII, s/n): 1,463 €/litro.

en Cuevas de San Marcos (Avenida Juan XXIII, s/n): 1,463 €/litro. Ballenoil en Vélez-Málaga (Camino Higuera, 28): 1,465 €/litro.

en Vélez-Málaga (Camino Higuera, 28): 1,465 €/litro. Plenergy en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,465 €/litro.

en Algarrobo (Calle Talleres, 4): 1,465 €/litro. Easygas en Cajiz (Autovía A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Gueroil en Cajiz (Autovía A-7 km 264,5): 1,469 €/litro.

en Cajiz (Autovía A-7 km 264,5): 1,469 €/litro. Petroprix en Vélez-Málaga (Avenida Rey Juan Carlos I, 5): 1,469 €/litro.

Gasolina 98

Galp en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,579 €/litro.

en Nueva Andalucía (Carretera CN-340 km 173): 1,579 €/litro. El Coloso Churriana en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera Coín-Málaga km 89): 1,595 €/litro. Coloso en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro.

en Málaga (Carretera de Coín km 54): 1,595 €/litro. M3 Petróleos en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro.

en Benalmádena (Avenida Antonio Machado, 110): 1,599 €/litro. Sin rótulo en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro.

en Marbella (Calle Aluminio, s/n): 1,619 €/litro. La Trocha en Coín (Carretera Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro.

en Coín (Carretera Coín-Cártama km 1): 1,619 €/litro. Galp en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro.

en Málaga (Calle Herman Hesse, 5): 1,649 €/litro. Los Remedios en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Vivar Téllez, 26): 1,659 €/litro. Carburantes Clavero – San Sebastián en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,669 €/litro.

en Vélez-Málaga (Calle Doctor Laureano Casquero, s/n): 1,669 €/litro. Galp en Benalmádena (Avenida Arroyo Hondo, s/n): 1,669 €/litro.

Diésel

Madesse-Benamaina en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Avenida Tívoli, 19): 1,678 €/litro. Ballenoil en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro.

en Málaga (Avenida Velázquez, 113): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Santo Tomás, Urb. La Leala): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Santo Tomás, Urb. La Leala): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Licurgo, 2): 1,679 €/litro. Petroprix en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro.

en Málaga (Calle Bahía Blanca, 31): 1,679 €/litro. Petroprix Coín en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, 43): 1,679 €/litro. Ballenoil en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,679 €/litro.

en Coín (Avenida Reina Sofía, s/n): 1,679 €/litro. Petroprix en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Urbanización La Leala, 22): 1,679 €/litro.

en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Urbanización La Leala, 22): 1,679 €/litro. Petroprix en Vélez-Málaga (Avenida Rey Juan Carlos I, 5): 1,679 €/litro.

en Vélez-Málaga (Avenida Rey Juan Carlos I, 5): 1,679 €/litro. Ballenoil en Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa (Calle Pacharán, 25): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son, a primera hora de hoy 29 de marzo, las gasolineras más baratas en Cádiz:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,436 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,436 €/litro. Ballenoil en Algeciras (Terrenos PP Menacha, 9): 1,437 €/litro.

en Algeciras (Terrenos PP Menacha, 9): 1,437 €/litro. Petroprix en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro.

en Campamento (Calle Real, 56): 1,437 €/litro. Plenergy en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,437 €/litro. Plenergy en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro.

en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,437 €/litro. Plenergy en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro.

en San Roque (Carretera CA-2324 km s/n): 1,437 €/litro. Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,438 €/litro. Plenergy en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro.

en Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,439 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,445 €/litro.

en San Fernando (Calle Ferrocarril, 34): 1,445 €/litro. Ballenoil en San Fernando (Carretera N-IV A km 680): 1,445 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,562 €/litro. ES Coloso en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Carretera Comarcal 233 km 5,8): 1,595 €/litro. Shell en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,609 €/litro. Moeve en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,622 €/litro.

en Chipiona (Carretera A-480 km 24,1): 1,622 €/litro. Easyfuel en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo, 1): 1,629 €/litro.

en Chiclana de la Frontera (Camino del Lobo, 1): 1,629 €/litro. Carrefour en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Carretera Madrid-Cádiz km 653): 1,629 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (Carretera El Calvario km s/n): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Carretera El Calvario km s/n): 1,639 €/litro. Tarifa Oil en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro.

en Tarifa (Calle Algeciras, 58): 1,639 €/litro. Shell en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,639 €/litro.

en Jerez de la Frontera (A-480 km 25,8): 1,639 €/litro. Repsol en Jerez de la Frontera (Barrio Caulina): 1,649 €/litro.

Diésel

Meroil en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro.

en Puerto Serrano (Carretera Sevilla-Ronda A-375 km 38,500): 1,658 €/litro. Alcampo en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,664 €/litro.

en Jerez de la Frontera (Calle Ronda Aurora Boreal, 3): 1,664 €/litro. GM Oil en El Puerto de Santa María (Calle El Palmar, 11): 1,669 €/litro.

en El Puerto de Santa María (Calle El Palmar, 11): 1,669 €/litro. Petroprix en Campamento (Calle Real, 56): 1,679 €/litro.

en Campamento (Calle Real, 56): 1,679 €/litro. Plenergy en Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km 1): 1,679 €/litro.

en Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km 1): 1,679 €/litro. Plenergy en Algeciras (Avenida Gesto por la Paz, 106): 1,679 €/litro.

en Algeciras (Avenida Gesto por la Paz, 106): 1,679 €/litro. Plenergy en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,679 €/litro.

en La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,679 €/litro. Plenergy en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,679 €/litro.

en Palmones (Carretera Central Térmica km 2): 1,679 €/litro. Ballenoil en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Puerto de Santa María, 53): 1,679 €/litro.

en Sanlúcar de Barrameda (Avenida Puerto de Santa María, 53): 1,679 €/litro. Gacosur Jerez en Jerez de la Frontera (Calle Sudáfrica, 134): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son, a primera hora de hoy 29 de marzo, las gasolineras más baratas en Córdoba:

Gasolina 95

Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,429 €/litro. Ballenoil en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro.

en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,429 €/litro. Cooperativa Lucena en Lucena (Avenida de la Infancia, 15): 1,449 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Infancia, 15): 1,449 €/litro. Riosol en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,449 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,449 €/litro. Plenergy en Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Calle Lapislázuli, 10): 1,455 €/litro. Enerplus en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro.

en Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,455 €/litro. Petroprix en Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Esteban de Cabrera, 8): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Avenida Libia, 34): 1,455 €/litro. Ballenoil en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro.

en Córdoba (Plaza de Colón, s/n): 1,455 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle, s/n): 1,455 €/litro.

Gasolina 98

Repsol en Alcolea (N-IV km 384,8): 1,569 €/litro.

en Alcolea (N-IV km 384,8): 1,569 €/litro. Mirasierra en Rute (Carretera Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro.

en Rute (Carretera Rute-Encinas Reales km 0,2): 1,595 €/litro. Shell en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,609 €/litro.

en Espejo (Calle Regiones Devastadas, 37): 1,609 €/litro. Carrefour en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,619 €/litro.

en Baena (Carretera A-305 km 60): 1,619 €/litro. Q8 en Córdoba (Carretera a Trassierra km 0): 1,629 €/litro.

en Córdoba (Carretera a Trassierra km 0): 1,629 €/litro. Avia en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro.

en Aguilar de la Frontera (Calle Ancha, s/n): 1,629 €/litro. Cepsa en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,631 €/litro.

en Córdoba (Avenida del Brillante, 4): 1,631 €/litro. Agla en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro.

en Las Quemadas (Calle Finlandia, 62): 1,639 €/litro. Shell en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,639 €/litro.

en Lucena (Carretera de Cabra, 31): 1,639 €/litro. Q8 en El Arrecife (N-IV km 428): 1,639 €/litro.

Diésel

Riosol en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro.

en Castro del Río (Ronda Norte, s/n): 1,640 €/litro. Plenergy en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Calle La Rambla, 2): 1,679 €/litro. Secsa en Peñarroya-Pueblonuevo (Polígono El Antolín, s/n): 1,679 €/litro.

en Peñarroya-Pueblonuevo (Polígono El Antolín, s/n): 1,679 €/litro. Ballenoil en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro.

en Palma del Río (Avenida Santa Ana, 83): 1,679 €/litro. Ballenoil en Lucena (Ejido del Valle, s/n): 1,679 €/litro.

en Lucena (Ejido del Valle, s/n): 1,679 €/litro. Plenergy en Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,679 €/litro.

en Lucena (Calle Concha Lago, s/n): 1,679 €/litro. Plenergy en Añora (Calle Espejo, 21): 1,679 €/litro.

en Añora (Calle Espejo, 21): 1,679 €/litro. Ballenoil en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,679 €/litro.

en Puente Genil (Calle Laurel, 3): 1,679 €/litro. Ballenoil en Villanueva de Córdoba (Calle Curtidores, 66): 1,679 €/litro.

en Villanueva de Córdoba (Calle Curtidores, 66): 1,679 €/litro. Minioil en Puente Genil (Carretera Estepa-Guadix km 8,5): 1,679 €/litro.

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Según los datos del Geoportal de gasolineras estas son, a primera hora de hoy 29 de marzo, las gasolineras más baratas en Granada:

Gasolina 95

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,439 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,449 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,459 €/litro. BP en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro.

en Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km 129): 1,469 €/litro. Petroprix en Huétor-Tájar (Carretera Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro.

en Huétor-Tájar (Carretera Granada-Sevilla km 68): 1,475 €/litro. Easygas en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro.

en Granada (Camino de Ronda, 199): 1,480 €/litro. Plenergy en Jun (Calle Aries, 1): 1,489 €/litro.

en Jun (Calle Aries, 1): 1,489 €/litro. Energy Carburantes en Purchil (Carretera GR-3305 km 5,3): 1,489 €/litro.

en Purchil (Carretera GR-3305 km 5,3): 1,489 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,489 €/litro. Minioil en Cúllar Vega (Avenida Andalucía, s/n): 1,489 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,579 €/litro. AM97 Plus en Valderrubio (Carretera Tovares km 1,4): 1,599 €/litro.

en Valderrubio (Carretera Tovares km 1,4): 1,599 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,599 €/litro. A. Aguaza en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro.

en Cúllar (N-342 km 156): 1,609 €/litro. E.S. Ogicañas en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,635 €/litro.

en Ogíjares (Calle Granada, 56): 1,635 €/litro. Castril en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro.

en Castril (Avenida Portillo, s/n): 1,638 €/litro. Cepsa en La Herradura (N-340 km 308): 1,645 €/litro.

en La Herradura (N-340 km 308): 1,645 €/litro. Shell en Churriana de la Vega (Carretera Nueva Las Gabias km 2,9): 1,649 €/litro.

en Churriana de la Vega (Carretera Nueva Las Gabias km 2,9): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Armilla (Camino Bajo, 35): 1,649 €/litro.

en Armilla (Camino Bajo, 35): 1,649 €/litro. ASC Carburantes en Atarfe (N-432 km 429): 1,649 €/litro.

Diésel

Alcampo Motril en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro.

en Motril (Avenida Salobreña, s/n): 1,589 €/litro. Petroprix en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro.

en Motril (Carretera Almería-Motril km 107): 1,599 €/litro. GM Oil en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro.

en Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,609 €/litro. Alcampo en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro.

en Granada (C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88): 1,649 €/litro. Minioil en Peligros (N-323 km 122): 1,668 €/litro.

en Peligros (N-323 km 122): 1,668 €/litro. Andaluza de Transportes SCA en Albolote (Camino Albolote-Atarfe): 1,668 €/litro.

en Albolote (Camino Albolote-Atarfe): 1,668 €/litro. Sur-Oil en Peligros (Calle Loja esq. Calle Guadix): 1,669 €/litro.

en Peligros (Calle Loja esq. Calle Guadix): 1,669 €/litro. Lerfu en Albolote (Polígono Juncaril, parcela 238): 1,669 €/litro.

en Albolote (Polígono Juncaril, parcela 238): 1,669 €/litro. Minioil en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro.

en Ogíjares (Calle León, 36): 1,669 €/litro. Juncadiesel en Albolote (Calle Baza, 328): 1,669 €/litro.

El Mapa de Geoportal para consultar precios actualizados

Al margen de tener la información para este comienzo de domingo de Ramos, si deseas comprobar los precios de forma constante, porque el precio de la gasolina varía a lo largo del día, nada como elegir la herramienta que resulta especialmente útil estos días. Se trata del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, un buscador que recoge los datos actualizados de miles de estaciones en toda España. Este mapa permite localizar en cuestión de segundos las gasolineras más baratas cerca de cualquier punto, ya sea en ciudad o en carretera. Basta con introducir la ubicación o moverse por el mapa para ver los precios actualizados de gasolina y diésel, lo que facilita comparar antes de parar tal y como vemos en este ejemplo: