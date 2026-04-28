Precio de la gasolina hoy 28 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Precios de la gasolina en las principales ciudades de Andalucía este martes 28 de abril
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
El gesto que recomiendan todos los expertos en motor si vas a hacer un viaje largo: te puedes ahorrar más de 50 € en gasolina
Si tienes que coger tu coche y vives en Andalucía, queremos ofrecerte un listado con las gasolineras donde es más barato repostar hoy martes 28 de abril, y en las principales ciudades andaluzas tal y como es el caso de Sevilla, Málaga o Cádiz, dado que ya hace meses que muchos miran el precio de la gasolina con lupa debido al contexto actual. Los precios no han dejado de subir desde que estallara la guerra en Irán, aunque en algunas gasolineras y estaciones de servicio parece que es más barato repostar y eso es lo que queremos mostraros a continuación, gracias a los datos reportados por el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 27 de abril en Sevilla
Para Sevilla, estas son las gasolineras más baratas de hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arahal. Av. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Petrouya. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,347 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. A-8002 km 7,6. Precio: 1,354 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,479 €/l.
- Shell. Sevilla. Av. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,509 €/l.
- Galp. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l.
- Galp. Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Ctra. SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.
- BP. Los Palacios y Villafranca. Av. Utrera. Precio: 1,589 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. C/ Metalurgia. Precio: 1,589 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. A-392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Av. de la Campana. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.
- Petrouya. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.
- Family Energy. Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1,579 €/l.
- Moeve. La Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,59 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,597 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,597 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l.
- Moove. Sevilla. C/ Astronomía, 3. Precio: 1,598 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Av. San Jerónimo. Precio: 1,598 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.
- Coop. Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.
- Los Remedios-Picasat. Ronda. Ctra. Setenil-El Gastor km 11. Precio: 1,41 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,428 €/l.
- Easygas. Cajiz. A-7 km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.
- Coloso Churriana. Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- (Sin rótulo). Marbella. C/ Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Málaga. Av. Velázquez. Precio: 1,589 €/l.
- La Trocha. Coín. Ctra. Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.
- Agla. Cerralba. Ctra. de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Shell. Torremolinos. C/ Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.
- E.S. El Valle. Cártama. Ctra. km 2,7. Precio: 1,619 €/l.
- Galp. Fuengirola. Finca Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1,609 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,629 €/l.
- Coop. Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.
- E.S. Saladillo. Estepona. Urb. El Saladillo. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos. Precio: 1,649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Cádiz
Estas son las gasolineras más baratas hoy martes 28 de abril en Cádiz:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1,369 €/l.
- Petrol & Go. El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,389 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 12. Precio: 1,389 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. PP Menacha. Precio: 1,398 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,489 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Ctra. comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,509 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.
- BP. Cádiz. C/ Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Ctra. del Calvario. Precio: 1,589 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Circunvalación km 639,8. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Shell. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,589 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,595 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Av. Europa. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Av. Fernando Portillo. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.
- Petroprix. Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1,609 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. C/ Perdiz, 1. Precio: 1,609 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Córdoba
Para quienes viven en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,375 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.
- Petrol & Go. Córdoba. C/ Los Artesanos, 7. Precio: 1,379 €/l.
- Econoil. Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,489 €/l.
- El Carmen. Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.
- Shell. Lucena. Ctra. de Cabra, 31. Precio: 1,569 €/l.
- Repsol. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. C/ Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. C/ Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l.
- Carrefour. Baena. A-305 km 60. Precio: 1,609 €/l.
Diésel
- Repsol. Doña Mencía. Ctra. Cabra-Baena km 92. Precio: 1,549 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.
- Cepsa. La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Ctra. Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Granada
Estas son las gasolineras más baratas hoy martes 28 de abril en Granada:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,389 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,389 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l.
- GM Oil. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil. Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.
- BP. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,425 €/l.
- Alcampo. Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus. Valderrubio. Ctra. Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.
- Fueling. Albolote. Ctra. Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.
- San Lázaro. Güevéjar. Ctra. NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. N-432 km 429 (lado derecho). Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Ctra. Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- GM Oil. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l.
- Petroprix. Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l.
- Gaia. Zújar. Acceso estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,639 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Ctra. Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.
- BP. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,645 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,649 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,649 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.
Geoportal tiene el mapa con las gasolineras más baratas para repostar:
Si deseas seguir viendo precios más allá de este día, tienes a tu disposición el Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición, dado que es una herramienta que te permite ver listados como el mostrado, pero también un mapa en el que ubicar gasolineras baratas al momento. Mapas como este que os mostramos a continuación, por ejemplo, de Sevilla: