Precio de la gasolina hoy 28 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si tienes que coger tu coche y vives en Andalucía, queremos ofrecerte un listado con las gasolineras donde es más barato repostar hoy martes 28 de abril, y en las principales ciudades andaluzas tal y como es el caso de Sevilla, Málaga o Cádiz, dado que ya hace meses que muchos miran el precio de la gasolina con lupa debido al contexto actual. Los precios no han dejado de subir desde que estallara la guerra en Irán, aunque en algunas gasolineras y estaciones de servicio parece que es más barato repostar y eso es lo que queremos mostraros a continuación, gracias a los datos reportados por el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 27 de abril en Sevilla

Para Sevilla, estas son las gasolineras más baratas de hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Arahal. Av. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l.

. Arahal. Av. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l. E.S. Vistalegre . Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,289 €/l. Ronda Norte . Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,309 €/l.

. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,309 €/l. Plenergy . Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1,339 €/l.

. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1,339 €/l. Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,347 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,347 €/l. Masfuel. La Rinconada. A-8002 km 7,6. Precio: 1,354 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,479 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,479 €/l. Shell . Sevilla. Av. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,509 €/l.

. Sevilla. Av. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,509 €/l. Galp . Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l.

. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,539 €/l. Galp . Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l.

. Sevilla. Av. Andalucía, 44. Precio: 1,539 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,559 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,559 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Ctra. SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l.

. San José de la Rinconada. Ctra. SE-8005 km 10. Precio: 1,559 €/l. BP . Los Palacios y Villafranca. Av. Utrera. Precio: 1,589 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Av. Utrera. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. C/ Metalurgia. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. C/ Metalurgia. Precio: 1,589 €/l. Enerplus . Mairena del Alcor. A-392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l.

. Mairena del Alcor. A-392 km 19,9. Precio: 1,595 €/l. Meroil. Lora del Río. Av. de la Campana. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

E.S. Vistalegre . Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,579 €/l. Petrouya . Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,579 €/l. Family Energy . Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Ctra. Almazara Plaza km 2. Precio: 1,579 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1,579 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla. Precio: 1,579 €/l. Moeve . La Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,59 €/l.

. La Puebla del Río. Finca El Reboso. Precio: 1,59 €/l. Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,597 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,597 €/l. Ronda Norte . Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,597 €/l.

. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,597 €/l. Masfuel . La Rinconada. A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l.

. La Rinconada. A-8002 km 7,6. Precio: 1,598 €/l. Moove . Sevilla. C/ Astronomía, 3. Precio: 1,598 €/l.

. Sevilla. C/ Astronomía, 3. Precio: 1,598 €/l. Ballenoil. Sevilla. Av. San Jerónimo. Precio: 1,598 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Málaga

Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1,392 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l. Coop. Virgen de la Oliva . Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l.

. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,401 €/l. Los Remedios-Picasat . Ronda. Ctra. Setenil-El Gastor km 11. Precio: 1,41 €/l.

. Ronda. Ctra. Setenil-El Gastor km 11. Precio: 1,41 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,428 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,428 €/l. Easygas. Cajiz. A-7 km 264,5. Precio: 1,429 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Av. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.

. Benalmádena. Av. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l. Coloso Churriana . Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. (Sin rótulo) . Marbella. C/ Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. C/ Aluminio, s/n. Precio: 1,569 €/l. Shell . Málaga. Av. Velázquez. Precio: 1,589 €/l.

. Málaga. Av. Velázquez. Precio: 1,589 €/l. La Trocha . Coín. Ctra. Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l.

. Coín. Ctra. Coín-Cártama km 1. Precio: 1,599 €/l. Agla . Cerralba. Ctra. de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Ctra. de Cerralba km 1. Precio: 1,605 €/l. Shell . Torremolinos. C/ Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l.

. Torremolinos. C/ Cruz de la, 68. Precio: 1,619 €/l. E.S. El Valle . Cártama. Ctra. km 2,7. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Ctra. km 2,7. Precio: 1,619 €/l. Galp. Fuengirola. Finca Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1,609 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Av. Tívoli, 19. Precio: 1,618 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (La Leala). Precio: 1,618 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,618 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,629 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,629 €/l. Coop. Virgen de la Oliva . Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1,633 €/l. E.S. Saladillo . Estepona. Urb. El Saladillo. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Urb. El Saladillo. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil . Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,639 €/l. Plenergy. Torremolinos. C/ Cañada de los Cardos. Precio: 1,649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras más baratas hoy martes 28 de abril en Cádiz:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. GM Oil . El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1,369 €/l. Petrol & Go . El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1,379 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,389 €/l.

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte, 2. Precio: 1,389 €/l. ASC Carburantes . Los Arenales. C/ Albert Einstein, 12. Precio: 1,389 €/l.

. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 12. Precio: 1,389 €/l. Shell . Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,389 €/l.

. Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,389 €/l. Ballenoil. Algeciras. PP Menacha. Precio: 1,398 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,489 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,489 €/l. ES Coloso . La Línea de la Concepción. Ctra. comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Ctra. comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,495 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur. Precio: 1,499 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,509 €/l.

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,509 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,579 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. C/ Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. BP . Cádiz. C/ Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l.

. Cádiz. C/ Gibraltar esq. San Roque. Precio: 1,585 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Ctra. del Calvario. Precio: 1,589 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. del Calvario. Precio: 1,589 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l.

. Tarifa. N-340 km 94,2. Precio: 1,599 €/l. Shell. Jerez de la Frontera. Circunvalación km 639,8. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Shell . La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,589 €/l.

. La Línea de la Concepción. Av. Ronda Norte. Precio: 1,589 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,595 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal. Precio: 1,595 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Av. Europa. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Av. Europa. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Av. Fernando Portillo. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Av. Fernando Portillo. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Av. Medina Sidonia km 1. Precio: 1,605 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,605 €/l. Petroprix . Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1,609 €/l.

. Campamento. C/ Real, 56. Precio: 1,609 €/l. Plenergy. La Línea de la Concepción. C/ Perdiz, 1. Precio: 1,609 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Córdoba

Para quienes viven en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.

. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.

. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l. F. del Moral . Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,375 €/l.

. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,375 €/l. Enerplus . Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,379 €/l. Enerplus . Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l. Petrol & Go . Córdoba. C/ Los Artesanos, 7. Precio: 1,379 €/l.

. Córdoba. C/ Los Artesanos, 7. Precio: 1,379 €/l. Econoil . Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1,379 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l. Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,489 €/l. El Carmen . Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1,559 €/l. Shell . Lucena. Ctra. de Cabra, 31. Precio: 1,569 €/l.

. Lucena. Ctra. de Cabra, 31. Precio: 1,569 €/l. Repsol . Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l.

. Alcolea. N-4 km 384,8. Precio: 1,575 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata. Precio: 1,589 €/l. Avia . Aguilar de la Frontera. C/ Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l.

. Aguilar de la Frontera. C/ Ancha, s/n. Precio: 1,599 €/l. Petromarkt . Puente Genil. C/ Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l.

. Puente Genil. C/ Membrilleras, 5. Precio: 1,599 €/l. Carrefour. Baena. A-305 km 60. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Repsol . Doña Mencía. Ctra. Cabra-Baena km 92. Precio: 1,549 €/l.

. Doña Mencía. Ctra. Cabra-Baena km 92. Precio: 1,549 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l.

. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1,604 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l.

. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,604 €/l. F. del Moral . Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l.

. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1,625 €/l. Cepsa . La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l.

. La Rambla. C/ Carrera Baja, 6. Precio: 1,628 €/l. Enerplus . Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Av. Guardia Civil, 9. Precio: 1,649 €/l. Santo Cristo . Monturque. Ctra. Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l.

. Monturque. Ctra. Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,649 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l.

. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1,649 €/l. Enerplus . Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,669 €/l.

. Córdoba. Av. Lonjas, s/n. Precio: 1,669 €/l. Mirasierra. Rute. Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,669 €/l.

Precio de la gasolina hoy 26 de abril en Granada

Estas son las gasolineras más baratas hoy martes 28 de abril en Granada:

Gasolina 95

Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,389 €/l. Sur-Oil . Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,389 €/l.

. Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,389 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Minioil Albolote . Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Motril, parcela 243. Precio: 1,389 €/l. GM Oil . Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.

. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l. Minioil . Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.

. Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l. BP . Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,425 €/l.

. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,425 €/l. Alcampo. Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.

Gasolina 98

AM97 Plus . Valderrubio. Ctra. Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l.

. Valderrubio. Ctra. Tovares km 1,4. Precio: 1,499 €/l. Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,519 €/l. A. Aguaza . Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. N-342, 156. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Ctra. Nueva Las Gabias km 2,9. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Ctra. Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Ctra. Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Ctra. Jaén km 88. Precio: 1,595 €/l. San Lázaro . Güevéjar. Ctra. NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l.

. Güevéjar. Ctra. NE-55 km 16. Precio: 1,595 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. N-432 km 429 (lado derecho). Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. N-432 km 429 (lado derecho). Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes. Armilla. Ctra. Armilla km 7. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo Motril . Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1,549 €/l. GM Oil . Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l.

. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,589 €/l. Petroprix . Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l.

. Motril. Ctra. Almería-Motril km 107. Precio: 1,629 €/l. Gaia . Zújar. Acceso estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,639 €/l.

. Zújar. Acceso estación ferrocarril, s/n. Precio: 1,639 €/l. Petroprix . Huétor-Tájar. Ctra. Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l.

. Huétor-Tájar. Ctra. Granada-Sevilla km 68. Precio: 1,639 €/l. BP . Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,645 €/l.

. Baza. Ctra. Benamaurel, s/n. Precio: 1,645 €/l. Sur-Oil . Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,649 €/l.

. Peligros. C/ Loja esq. C/ Guadix. Precio: 1,649 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,649 €/l. Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Polígono Juncaril, parcela 238. Precio: 1,649 €/l. Juncadiesel. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,649 €/l.

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