Precio de la gasolina hoy 25 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuánto nos puede costar la gasolina hoy lunes en Andalucía
El lunes es un día en el que seguro que son muchos los conductores que se preparar para iniciar la semana llenando el depósito, de modo que es importante consultar los datos del Geoportal gasolineras que muestra siempre precios de la gasolinera actualizados, y reportados por las propias gasolineras. Toma nota entonces porque este es el precio de la gasolina hoy lunes 25 de mayo y donde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 25 de mayo en Sevilla
Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 25 de mayo en Sevilla:
Gasolina 95
- Family Energy – Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km 2. Precio: 1.329 €/l
- Plenergy – Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.329 €/l
- Plenergy – Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.329 €/l
- Pertroprix – Calonge. Calle Metalurgia, S/N. Precio: 1.337 €/l
- Plenergy – Sevilla. Calle Metalurgia, S/N. Precio: 1.337 €/l
- E.S. Vistalegre – Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.347 €/l
- Ronda Norte – Sevilla. Autovía SE30 Nudo Calonge km SN. Precio: 1.348 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.354 €/l
- Nueva Calonge – Sevilla. Calle Metalurgia, S/N. Precio: 1.359 €/l
- Ballenoil – Utrera. Plaza de la Trianilla, S/N. Precio: 1.359 €/l
Gasolina 98
- Galp – Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.574 €/l
- Galp – Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.574 €/l
- Nueva Calonge – Sevilla. Calle Metalurgia, S/N. Precio: 1.579 €/l
- Alcampo S.A. – Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, S/N. Precio: 1.581 €/l
- Galp – Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1.589 €/l
- Enerplus – Mairena del Alcor. Carretera A392 km 19,900. Precio: 1.595 €/l
- Family Energy – Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), S/N. Precio: 1.599 €/l
- Q8 – Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75. Precio: 1.614 €/l
- Los Ventolines (Agla) – Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1.619 €/l
- BS Energy – Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, SN. Precio: 1.619 €/l
Diésel
- Ballenoil – San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, S/N. Precio: 1.469 €/l
- Petroprix – Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. Precio: 1.469 €/l
- Q8 – Mairena del Aljarafe. Avenida Mariana Pineda esquina carretera A-8055, S/N. Precio: 1.499 €/l
- Ballenoil – Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1.499 €/l
- Petrol&Go – Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. Precio: 1.499 €/l
- ASC Carburantes – Mairena del Aljarafe. Calle Artesanía, 11. Precio: 1.519 €/l
- Family Energy – Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), S/N. Precio: 1.539 €/l
- Ballenoil – San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.539 €/l
- Petroprix – San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.539 €/l
- Plenergy – San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.539 €/l
Precio de la gasolina hoy 25 de mayo en Málaga
Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 25 de mayo en Málaga:
Gasolina 95
- Ballenoil – Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.419 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, S/N. Precio: 1.422 €/l
- Madese-Benamaina – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tivoli, 19. Precio: 1.428 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.428 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1.428 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.428 €/l
- Lisbona Oil – Torre del Mar. CL Angustias, 1. Precio: 1.439 €/l
- Petromarkt – Benalmádena. Calle Sidra, 4. Precio: 1.439 €/l
- Agla – Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. Precio: 1.449 €/l
- Ballenoil – Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1.449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno – Marbella. Calle Aluminio, S/N. Precio: 1.569 €/l
- M3 Petróleos – Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1.579 €/l
- ES Coloso Churriana – Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1.595 €/l
- Coloso – Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1.595 €/l
- Agla – Cerralba. Carretera de Cerralba nº 1 km 1. Precio: 1.605 €/l
- Shell – Málaga. Avenida Velázquez, S/N. Precio: 1.609 €/l
- Galp – Fuengirola. Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín. Precio: 1.644 €/l
- La Trocha – Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1.649 €/l
- Agla – Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. Precio: 1.655 €/l
- Gueroil – Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1.659 €/l
Diésel
- Lisbona Oil – Torre del Mar. CL Angustias, 1. Precio: 1.545 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, S/N. Precio: 1.545 €/l
- Eroski – Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, S/N. Precio: 1.569 €/l
- Easygas – Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1.569 €/l
- Gueroil – Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1.569 €/l
- Plenergy – Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1.569 €/l
- Olivarera Trabuco – Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1.575 €/l
- Autonet&Oil – Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. Precio: 1.579 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.585 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1.585 €/l
Precio de la gasolina hoy 25 de mayo en Cádiz
Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 25 de mayo en Cádiz:
Gasolina 95
- Tamoil – Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.379 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1.389 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.389 €/l
- Seroil Energy – Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1.389 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera. Carretera Madrid Cádiz km 15. Precio: 1.389 €/l
- Plenergy – Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km S/N. Precio: 1.389 €/l
- Ballenoil – El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1.395 €/l
- Petroprix – El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.395 €/l
- Petroprix – Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.489 €/l
- Tamoil – Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.499 €/l
- ES Coloso – La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1.555 €/l
- Tarifa Oil – Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.579 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.589 €/l
- ASC Carburantes – Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. Precio: 1.599 €/l
- Easyfuel – Chiclana de la Frontera. Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1”. Precio: 1.599 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1.609 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. Precio: 1.629 €/l
- Galp – Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1.639 €/l
Diésel
- Ballenoil – Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.549 €/l
- Galp – Medina-Sidonia. Calle Europa, S/N. Precio: 1.559 €/l
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes – Conil de la Frontera. Carretera Cádiz Málaga km 21. Precio: 1.560 €/l
- Ballenoil – El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1.569 €/l
- Petroprix – El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.569 €/l
- Petroprix – Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.569 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.569 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.571 €/l
- Seroil Energy – Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1.575 €/l
- Ballenoil – San Fernando. CL Ferrocarril 34. Precio: 1.579 €/l
Precio de la gasolina hoy 25 de mayo en Córdoba
Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 25 de mayo en Córdoba:
Gasolina 95
- Petroprix – Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.399 €/l
- Plenergy – Córdoba. Avenida Simón Carpintero, 8. Precio: 1.399 €/l
- Ballenoil – Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.404 €/l
- Ballenoil – Lucena. Calle Ejido del Valle, S/N, junto al recinto ferial. Precio: 1.405 €/l
- Plenergy – Lucena. Calle Concha Lago, S/N. Precio: 1.405 €/l
- Plenergy – Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.405 €/l
- Cooperativa Lucena – Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.409 €/l
- Enerplus – Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.415 €/l
- Ballenoil – Córdoba. Avenida Libia, 34. Precio: 1.419 €/l
- Ballenoil – Córdoba. Plaza de Colón, S/N. Precio: 1.419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.489 €/l
- Mirasierra – Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1.489 €/l
- Fueling – Lucena. Cl Ronda San Francisco, S.N. Precio: 1.499 €/l
- El Carmen – Posadas. Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1.559 €/l
- Family Energy – Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1.589 €/l
- E.S. La Milana Agla – Priego de Córdoba. Carretera A339 km 24. Precio: 1.635 €/l
- Q8 – El Arrecife. Carretera N-IV km 428, margen N km 428. Precio: 1.639 €/l
- Petromarkt – Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.639 €/l
- Shell – La Rambla. Ronda de la Rambla, S/N. Precio: 1.649 €/l
- Carrefour – Baena. Carretera A-305 km 60. Precio: 1.649 €/l
Diésel
- Petroprix – Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.499 €/l
- Plenergy – Córdoba. Avenida Simón Carpintero, 8. Precio: 1.499 €/l
- Cepsa – La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.526 €/l
- Cooperativa – Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.530 €/l
- Almazaras de la Subbética – Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1.531 €/l
- Ballenoil – Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.534 €/l
- F. del Moral – Rute. Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1.549 €/l
- Riosol – Castro del Río. Ronda Norte, S/N. Precio: 1.559 €/l
- La Salud – Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.560 €/l
- Ballenoil – Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1.579 €/l
Precio de la gasolina hoy 25 de mayo en Granada
Estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 25 de mayo en Granada:
Gasolina 95
- Ballenoil – Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.369 €/l
- Tamoil – Granada. Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1.369 €/l
- Plenergy – Granada. Avenida de Andalucía, S/N. Precio: 1.369 €/l
- Petroprix – Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.369 €/l
- Plenergy – Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1.369 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.379 €/l
- Petrol & Go – Granada. Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1.379 €/l
- Alcampo – Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1.385 €/l
- Alcampo Motril – Motril. Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1.389 €/l
- Lerfu – Albolote. Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238. Precio: 1.399 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. Precio: 1.495 €/l
- Tamoil – Granada. Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1.499 €/l
- AM97 Plus S.L. – Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1.529 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe. Carretera N-432 km 429 (izquierdo). Precio: 1.579 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe. Carretera N-432 km 429 (derecho). Precio: 1.579 €/l
- ASC Carburantes – Granada. Carretera N-432 km 431,00. Precio: 1.579 €/l
- Fueling – Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1.579 €/l
- A. Aguaza – Cúllar. CR N-342, 156. Precio: 1.589 €/l
- ASC Carburantes – Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1.599 €/l
- Alcampo Motril – Motril. Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1.599 €/l
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.459 €/l
- Plenergy – Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1.459 €/l
- Andaluza de Transportes SCA – Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1.508 €/l
- Lerfu – Albolote. Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238. Precio: 1.509 €/l
- Juncadiesel – Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.509 €/l
- Low Cost Tiburonoil – Albolote. Calle Loja, S/N. Precio: 1.509 €/l
- Minioil Albolote – Albolote. Calle Motril, Parcela 243. Precio: 1.509 €/l
- Sur-Oil – Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, S/N. Precio: 1.519 €/l
- Gaia – Zújar. Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, S/N. Precio: 1.549 €/l
- Carba – Baza. Carretera Benamaurel km 4. Precio: 1.559 €/l
El Mapa de Geoportal para encontrar las gasolineras más baratas
Ahora que ya sabemos los resultados, te puedes hacer una idea de dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades de Andalucía, pero si deseas afinar todavía más la búsqueda, puedes hacer tu consulta al Geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición, donde los resultados se muestran en forma de listado como los mostrados, así como en forma de mapa similar a este que te mostramos de Córdoba a modo de ejemplo: