Precio de la gasolina hoy 14 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina es un tema recurrente estas últimas semanas entre los conductores, que buscan aquellos lugares donde es más barato repostar para poder ahorrar ante la subida vivida desde que estallara el conflicto de la guerra en Irán. Y en el caso de vivir en Andalucía, sabes que los precios se sitúan en torno a 1,3 o 1,4 euros, para ciudades como Sevilla, pero con precios más caros si nos vamos al diésel. De este modo, es importante saber cuáles son los precios actualizados y para ello, nada como usar la herramienta del Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica que marca los datos a primera hora de hoy martes 14 de abril y para algunas de las principales ciudades de Andalucía como la mencionada Sevilla, así como Cádiz, Málaga, Córdoba o Murcia.

Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Sevilla

Estos son los lugares actualmente para repostar este martes 14 de abril si vives, o estás, en Sevilla:

Gasolina 95

Gasolinera utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,289 €/l

– Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l Galp – Bollullos de la Mitación, P.I.B.O. Parc. 295-296 – 1,349 €/l

– Bollullos de la Mitación, P.I.B.O. Parc. 295-296 – 1,349 €/l Ballenoil – Cantillana, Calle Alfareros, 11 – 1,349 €/l

– Cantillana, Calle Alfareros, 11 – 1,349 €/l Galp – Bollullos de la Mitación, Carretera Umbrete km 2,5 – 1,349 €/l

– Bollullos de la Mitación, Carretera Umbrete km 2,5 – 1,349 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l Es vistalegre – Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,397 €/l

– Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,397 €/l Ronda norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,397 €/l

– Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,397 €/l Family energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,409 €/l

Gasolina 98

Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l Shell – San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,599 €/l

– San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,599 €/l Carrefour – Camas, Calle Poeta Muñoz San Román – 1,609 €/l

– Camas, Calle Poeta Muñoz San Román – 1,609 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,614 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,614 €/l Carrefour – Sevilla, Carretera de Utrera km 1 – 1,619 €/l

– Sevilla, Carretera de Utrera km 1 – 1,619 €/l Carrefour – Sevilla, Autovía San Pablo km 535,6 – 1,619 €/l

– Sevilla, Autovía San Pablo km 535,6 – 1,619 €/l Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,629 €/l

– Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,629 €/l Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,629 €/l

– Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,629 €/l Shell – Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,629 €/l

– Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,629 €/l Cepsa – Carmona, Autovía A-92 km 24 – 1,632 €/l

Diésel

Gasolinera utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,579 €/l

– Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l Moeve-arroceros b.g. – La Puebla del Río, Finca El Reposo – 1,590 €/l

– La Puebla del Río, Finca El Reposo – 1,590 €/l Plenergy – Lebrija, Avenida José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l

– Lebrija, Avenida José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l Es atenas – Lebrija, Avenida Atenas, 129 – 1,695 €/l

– Lebrija, Avenida Atenas, 129 – 1,695 €/l Avia – Lebrija, Carretera SE-6300 km 5 – 1,699 €/l

– Lebrija, Carretera SE-6300 km 5 – 1,699 €/l Ballenoil – Morón de la Frontera, Calle del Yeso – 1,699 €/l

– Morón de la Frontera, Calle del Yeso – 1,699 €/l Petroprix – Morón de la Frontera, Avenida del Pilar, 4 – 1,699 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Málaga

Estos son las gasolineras más económicas para repostar hoy en Málaga:

Gasolina 95

S.c.a.a. ntra señora del carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII – 1,426 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII – 1,426 €/l Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l

– Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l Ballenoil – Estepona, Calle Graham Bell, 13 – 1,449 €/l

– Estepona, Calle Graham Bell, 13 – 1,449 €/l Mades e-benamaina – Arroyo de la Miel, Avenida Tivoli, 19 – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel, Avenida Tivoli, 19 – 1,458 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Santo Tomás – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel, Calle Santo Tomás – 1,458 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urbanización La Leala – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel, Urbanización La Leala – 1,458 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Pacharán, 25 – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel, Calle Pacharán, 25 – 1,458 €/l Petroprix – Antequera, Residencia de la Vega – 1,459 €/l

– Antequera, Residencia de la Vega – 1,459 €/l Plenergy – Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda – 1,459 €/l

– Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda – 1,459 €/l Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,459 €/l

Gasolina 98

Ninguno – Marbella, Calle Aluminio – 1,619 €/l

– Marbella, Calle Aluminio – 1,619 €/l Shell – Málaga, Avenida Velázquez – 1,639 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez – 1,639 €/l Galp – Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l M3 petroleos – Benalmádena, Avenida Antonio Machado – 1,659 €/l

– Benalmádena, Avenida Antonio Machado – 1,659 €/l Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l

– San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l

– Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l Moeve – Marbella, Avenida Severo Ochoa, 55 – 1,664 €/l

– Marbella, Avenida Severo Ochoa, 55 – 1,664 €/l Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l

– Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,664 €/l

Diésel

S.c.a.a. ntra señora del carmen – Cuevas de San Marcos – 1,426 €/l

– Cuevas de San Marcos – 1,426 €/l Ballenoil – Estepona – 1,449 €/l

– Estepona – 1,449 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,458 €/l

– Arroyo de la Miel – 1,458 €/l Petroprix – Antequera – 1,459 €/l

– Antequera – 1,459 €/l Plenergy – Torremolinos – 1,459 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Cádiz

Para quien vive en Cádiz y quiera repostar, estos son los precios más baratos actualmente:

Gasolina 95

Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,389 €/l

– Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,389 €/l Ballenoil – Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,399 €/l

– Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,399 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,405 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,405 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,405 €/l

– La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,405 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,409 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,409 €/l Ballenoil – San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l

– San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l

– Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l Plenergy – Chiclana, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,409 €/l

– Chiclana, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,409 €/l Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,409 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l

– Jerez, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l Es Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 – 1,599 €/l

– La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 – 1,599 €/l Shell – Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l

– Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l

– Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l Shell – Jerez, Carretera El Calvario – 1,614 €/l

– Jerez, Carretera El Calvario – 1,614 €/l Shell – La Línea, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,619 €/l

– La Línea, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,619 €/l Shell – Chiclana, Avenida del Mueble – 1,619 €/l

– Chiclana, Avenida del Mueble – 1,619 €/l Carrefour – Los Barrios, N-340 km 112,9 – 1,629 €/l

– Los Barrios, N-340 km 112,9 – 1,629 €/l Carrefour – San Fernando, Calle Ferrocarril, 39 – 1,629 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, 39 – 1,629 €/l Cepsa – San Enrique, N-340 km 134 – 1,637 €/l

Diésel

Meroil – Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l

– Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l Ballenoil – Arcos de la Frontera – 1,675 €/l

– Arcos de la Frontera – 1,675 €/l Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora – 1,709 €/l

– Rota, Avenida María Auxiliadora – 1,709 €/l Ballenoil – Rota, Avenida Libertad – 1,719 €/l

– Rota, Avenida Libertad – 1,719 €/l Ballenoil – Jerez, Avenida Europa – 1,739 €/l

– Jerez, Avenida Europa – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Avenida Sanlúcar – 1,739 €/l

– Jerez, Avenida Sanlúcar – 1,739 €/l Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,739 €/l

– Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,739 €/l Petroprix – Jerez, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l

– Jerez, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Carretera de Lebrija km 6 – 1,739 €/l

– Jerez, Carretera de Lebrija km 6 – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Avenida Fernando Portillo – 1,739 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Córdoba

Estos son los lugares actualmente para repostar este martes 14 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,405 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,405 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,419 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida Campo de la Verdad – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l

– Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Carretera Palma del Río – 1,419 €/l

– Córdoba, Carretera Palma del Río – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Avenida de la Torrecilla – 1,419 €/l

– Córdoba, Avenida de la Torrecilla – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l

– Córdoba, Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l

Gasolina 98

Repsol – Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,555 €/l

– Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,555 €/l Enerplus – Lucena, Avenida Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l

– Lucena, Avenida Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l Mirasierra – Rute, Carretera Encinas Reales – 1,569 €/l

– Rute, Carretera Encinas Reales – 1,569 €/l Shell – Pozoblanco – 1,599 €/l

– Pozoblanco – 1,599 €/l Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,616 €/l

– Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,616 €/l Avia – Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l

– Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l Shell – Lucena, Carretera de Cabra – 1,619 €/l

– Lucena, Carretera de Cabra – 1,619 €/l E.S. La Milana – Priego de Córdoba – 1,627 €/l

– Priego de Córdoba – 1,627 €/l E.S. El Granadal – Córdoba, Avenida Azabache – 1,635 €/l

– Córdoba, Avenida Azabache – 1,635 €/l Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l

Diésel

Cooperativa – Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,662 €/l

– Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,662 €/l F. del Moral – Rute, Avenida Blas Infante – 1,695 €/l

– Rute, Avenida Blas Infante – 1,695 €/l Family Energy – Montilla – 1,699 €/l

– Montilla – 1,699 €/l Riosol – Castro del Río – 1,699 €/l

– Castro del Río – 1,699 €/l Cepsa – La Rambla – 1,708 €/l

– La Rambla – 1,708 €/l Almazaras Subbética – Carcabuey – 1,721 €/l

– Carcabuey – 1,721 €/l Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l

– Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago – 1,729 €/l

– Lucena, Calle Concha Lago – 1,729 €/l Plenergy – Añora – 1,729 €/l

– Añora – 1,729 €/l La Salud – Carchena – 1,731 €/l

Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Granada

Si vives en Granada, estos son los precios de las gasolineras más baratas hoy:

Gasolina 95

E.S. El Molino – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l Petroprix – Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l

– Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,469 €/l

– Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,469 €/l Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l

– Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,479 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,479 €/l Minioil – Cúllar Vega, Avenida Andalucía – 1,479 €/l

– Cúllar Vega, Avenida Andalucía – 1,479 €/l Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,479 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,479 €/l E.S. El Molino – Atarfe, Ronda Lindarajas – 1,479 €/l

– Atarfe, Ronda Lindarajas – 1,479 €/l E.S. El Molino – Maracena – 1,479 €/l

– Maracena – 1,479 €/l Plenergy – Purchil – 1,479 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l AM97 Plus – Valderrubio – 1,599 €/l

– Valderrubio – 1,599 €/l Alcampo – Motril – 1,599 €/l

– Motril – 1,599 €/l A. Aguaza – Cúllar – 1,609 €/l

– Cúllar – 1,609 €/l E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,621 €/l

– Ogíjares – 1,621 €/l Gasóleos Ferrer – Castell de Ferro – 1,629 €/l

– Castell de Ferro – 1,629 €/l Cepsa – La Herradura – 1,635 €/l

– La Herradura – 1,635 €/l Shell – Churriana de la Vega – 1,639 €/l

– Churriana de la Vega – 1,639 €/l Cepsa – Granada, Polígono Almanjáyar – 1,644 €/l

– Granada, Polígono Almanjáyar – 1,644 €/l ASC Carburantes – Armilla – 1,659 €/l

Diésel

Alcampo – Motril – 1,679 €/l

– Motril – 1,679 €/l Petroprix – Motril, Carretera Almería – 1,729 €/l

– Motril, Carretera Almería – 1,729 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo – 1,729 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo – 1,729 €/l E.S. El Molino – Atarfe – 1,739 €/l

– Atarfe – 1,739 €/l Plenergy – Atarfe – 1,739 €/l

– Atarfe – 1,739 €/l Airport Granada – Santa Fe – 1,741 €/l

– Santa Fe – 1,741 €/l El Grupo SCA – Castell de Ferro – 1,743 €/l

– Castell de Ferro – 1,743 €/l SAT La Caña – Puntalón – 1,750 €/l

– Puntalón – 1,750 €/l Haxx – Puerto de Motril – 1,759 €/l

– Puerto de Motril – 1,759 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,769 €/l

Como ves, los precios siguen algo estancados, pero hay diferencias marcadas con respecto a la zona en la que repostemos. Si tú mismo deseas hacer la misma consulta, puedes entrar en la web de Geoportal Gasolineras, y encontrarás los precios actualizados a modo de listado y también con un mapa como este que ves por ejemplo, de Sevilla: