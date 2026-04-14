Precio de la gasolina hoy 14 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre las gasolineras más baratas de Andalucía para este 14 de abril
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El precio de la gasolina es un tema recurrente estas últimas semanas entre los conductores, que buscan aquellos lugares donde es más barato repostar para poder ahorrar ante la subida vivida desde que estallara el conflicto de la guerra en Irán. Y en el caso de vivir en Andalucía, sabes que los precios se sitúan en torno a 1,3 o 1,4 euros, para ciudades como Sevilla, pero con precios más caros si nos vamos al diésel. De este modo, es importante saber cuáles son los precios actualizados y para ello, nada como usar la herramienta del Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica que marca los datos a primera hora de hoy martes 14 de abril y para algunas de las principales ciudades de Andalucía como la mencionada Sevilla, así como Cádiz, Málaga, Córdoba o Murcia.
Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Sevilla
Estos son los lugares actualmente para repostar este martes 14 de abril si vives, o estás, en Sevilla:
Gasolina 95
- Gasolinera utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,289 €/l
- Galp – Bollullos de la Mitación, P.I.B.O. Parc. 295-296 – 1,349 €/l
- Ballenoil – Cantillana, Calle Alfareros, 11 – 1,349 €/l
- Galp – Bollullos de la Mitación, Carretera Umbrete km 2,5 – 1,349 €/l
- Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l
- Es vistalegre – Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11 – 1,397 €/l
- Ronda norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,397 €/l
- Family energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,409 €/l
Gasolina 98
- Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l
- Shell – San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,599 €/l
- Carrefour – Camas, Calle Poeta Muñoz San Román – 1,609 €/l
- Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela – 1,614 €/l
- Carrefour – Sevilla, Carretera de Utrera km 1 – 1,619 €/l
- Carrefour – Sevilla, Autovía San Pablo km 535,6 – 1,619 €/l
- Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,629 €/l
- Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,629 €/l
- Shell – Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,629 €/l
- Cepsa – Carmona, Autovía A-92 km 24 – 1,632 €/l
Diésel
- Gasolinera utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,579 €/l
- Moeve-arroceros b.g. – La Puebla del Río, Finca El Reposo – 1,590 €/l
- Plenergy – Lebrija, Avenida José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l
- Es atenas – Lebrija, Avenida Atenas, 129 – 1,695 €/l
- Avia – Lebrija, Carretera SE-6300 km 5 – 1,699 €/l
- Ballenoil – Morón de la Frontera, Calle del Yeso – 1,699 €/l
- Petroprix – Morón de la Frontera, Avenida del Pilar, 4 – 1,699 €/l
Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Málaga
Estos son las gasolineras más económicas para repostar hoy en Málaga:
Gasolina 95
- S.c.a.a. ntra señora del carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII – 1,426 €/l
- Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l
- Ballenoil – Estepona, Calle Graham Bell, 13 – 1,449 €/l
- Mades e-benamaina – Arroyo de la Miel, Avenida Tivoli, 19 – 1,458 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Santo Tomás – 1,458 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel, Urbanización La Leala – 1,458 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Pacharán, 25 – 1,458 €/l
- Petroprix – Antequera, Residencia de la Vega – 1,459 €/l
- Plenergy – Antequera, Calle Bernardo Simón de Pineda – 1,459 €/l
- Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,459 €/l
Gasolina 98
- Ninguno – Marbella, Calle Aluminio – 1,619 €/l
- Shell – Málaga, Avenida Velázquez – 1,639 €/l
- Galp – Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l
- Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l
- M3 petroleos – Benalmádena, Avenida Antonio Machado – 1,659 €/l
- Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l
- Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l
- Moeve – Marbella, Avenida Severo Ochoa, 55 – 1,664 €/l
- Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l
- Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,664 €/l
Diésel
- S.c.a.a. ntra señora del carmen – Cuevas de San Marcos – 1,426 €/l
- Ballenoil – Estepona – 1,449 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel – 1,458 €/l
- Petroprix – Antequera – 1,459 €/l
- Plenergy – Torremolinos – 1,459 €/l
Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Cádiz
Para quien vive en Cádiz y quiera repostar, estos son los precios más baratos actualmente:
Gasolina 95
- Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,389 €/l
- Ballenoil – Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,399 €/l
- Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,405 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,405 €/l
- Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,409 €/l
- Ballenoil – San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l
- Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l
- Plenergy – Chiclana, Avenida de los Descubrimientos, 35 – 1,409 €/l
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l
- Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,409 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l
- Es Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 – 1,599 €/l
- Shell – Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l
- Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l
- Shell – Jerez, Carretera El Calvario – 1,614 €/l
- Shell – La Línea, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,619 €/l
- Shell – Chiclana, Avenida del Mueble – 1,619 €/l
- Carrefour – Los Barrios, N-340 km 112,9 – 1,629 €/l
- Carrefour – San Fernando, Calle Ferrocarril, 39 – 1,629 €/l
- Cepsa – San Enrique, N-340 km 134 – 1,637 €/l
Diésel
- Meroil – Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l
- Ballenoil – Arcos de la Frontera – 1,675 €/l
- Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora – 1,709 €/l
- Ballenoil – Rota, Avenida Libertad – 1,719 €/l
- Ballenoil – Jerez, Avenida Europa – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Avenida Sanlúcar – 1,739 €/l
- Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,739 €/l
- Petroprix – Jerez, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Carretera de Lebrija km 6 – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Avenida Fernando Portillo – 1,739 €/l
Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Córdoba
Estos son los lugares actualmente para repostar este martes 14 de abril en Córdoba:
Gasolina 95
- Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,405 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,419 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,419 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad – 1,419 €/l
- Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, Carretera Palma del Río – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, Avenida de la Torrecilla – 1,419 €/l
- Petroprix – Córdoba, Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,419 €/l
- Petroprix – Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,419 €/l
Gasolina 98
- Repsol – Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,555 €/l
- Enerplus – Lucena, Avenida Guardia Civil, 9 – 1,569 €/l
- Mirasierra – Rute, Carretera Encinas Reales – 1,569 €/l
- Shell – Pozoblanco – 1,599 €/l
- Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,616 €/l
- Avia – Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l
- Shell – Lucena, Carretera de Cabra – 1,619 €/l
- E.S. La Milana – Priego de Córdoba – 1,627 €/l
- E.S. El Granadal – Córdoba, Avenida Azabache – 1,635 €/l
- Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l
Diésel
- Cooperativa – Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,662 €/l
- F. del Moral – Rute, Avenida Blas Infante – 1,695 €/l
- Family Energy – Montilla – 1,699 €/l
- Riosol – Castro del Río – 1,699 €/l
- Cepsa – La Rambla – 1,708 €/l
- Almazaras Subbética – Carcabuey – 1,721 €/l
- Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l
- Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago – 1,729 €/l
- Plenergy – Añora – 1,729 €/l
- La Salud – Carchena – 1,731 €/l
Precio de la gasolina hoy 14 de abril en Granada
Si vives en Granada, estos son los precios de las gasolineras más baratas hoy:
Gasolina 95
- E.S. El Molino – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l
- Petroprix – Chauchina, Avenida Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l
- Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,469 €/l
- Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,479 €/l
- Minioil – Cúllar Vega, Avenida Andalucía – 1,479 €/l
- Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,479 €/l
- E.S. El Molino – Atarfe, Ronda Lindarajas – 1,479 €/l
- E.S. El Molino – Maracena – 1,479 €/l
- Plenergy – Purchil – 1,479 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l
- AM97 Plus – Valderrubio – 1,599 €/l
- Alcampo – Motril – 1,599 €/l
- A. Aguaza – Cúllar – 1,609 €/l
- E.S. Ogicañas – Ogíjares – 1,621 €/l
- Gasóleos Ferrer – Castell de Ferro – 1,629 €/l
- Cepsa – La Herradura – 1,635 €/l
- Shell – Churriana de la Vega – 1,639 €/l
- Cepsa – Granada, Polígono Almanjáyar – 1,644 €/l
- ASC Carburantes – Armilla – 1,659 €/l
Diésel
- Alcampo – Motril – 1,679 €/l
- Petroprix – Motril, Carretera Almería – 1,729 €/l
- GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo – 1,729 €/l
- E.S. El Molino – Atarfe – 1,739 €/l
- Plenergy – Atarfe – 1,739 €/l
- Airport Granada – Santa Fe – 1,741 €/l
- El Grupo SCA – Castell de Ferro – 1,743 €/l
- SAT La Caña – Puntalón – 1,750 €/l
- Haxx – Puerto de Motril – 1,759 €/l
- Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,769 €/l
Como ves, los precios siguen algo estancados, pero hay diferencias marcadas con respecto a la zona en la que repostemos. Si tú mismo deseas hacer la misma consulta, puedes entrar en la web de Geoportal Gasolineras, y encontrarás los precios actualizados a modo de listado y también con un mapa como este que ves por ejemplo, de Sevilla: