Precio de la gasolina hoy 10 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

En este domingo 10 de mayo quizás tengas ganas de coger el coche para pasar el día fuera, o dejarlo a punto para mañana lunes cuando tengas que volver al trabajo, así que si por un motivo u otro, o el que sea, necesitas acudir a una estación de servicio o gasolinera, es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy y dónde es más barato llenar el depósito. Una información que recoge el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica y que te detallamos a continuación, en forma de listado con las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas:

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas hoy domingo 10 de mayo:

Gasolina 95

Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.299 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.299 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.309 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.309 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.309 €/l Gasolinera Utrera (Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.319 €/l

(Utrera) – Avenida San Juan Bosco, 108 – 1.319 €/l Ballenoil (Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.329 €/l

(Morón de la Frontera) – Calle del Yeso, s/n – 1.329 €/l Petroprix (Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.329 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida del Pilar, 4 – 1.329 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.337 €/l

(Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.337 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.337 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.337 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.337 €/l

Gasolina 98

Alcampo S.A. (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.544 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.564 €/l Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l

(Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.569 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l

(Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

(Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l BP (Los Palacios y Villafranca) – Avenida Utrera, s/n – 1.599 €/l

Diésel

E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l Tamoil (Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera A-394 km. 16 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.587 €/l

(Sevilla) – Autovía SE30 Nudo Calonge km. s/n – 1.587 €/l Pertroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.587 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.587 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.587 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas este domingo 10 de mayo:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.410 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomas Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomas Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.418 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.418 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.418 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.419 €/l M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.439 €/l Petromarkt (Benalmádena) – Calle Sidra, 4 – 1.439 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Av. Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.595 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.595 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.619 €/l Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.649 €/l

(Fuengirola) – Parc parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.649 €/l Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l

(Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l Shell (Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.654 €/l

(Torremolinos) – Calle Cruz de la, 68 – 1.654 €/l Agla (Fuente de Piedra) – Autovía A-92 km. 132 – 1.655 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.609 €/l Madese-Benamaina (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Avenida Tivoli, 19 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomas Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomas Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.628 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.628 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l

(Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.628 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.629 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.629 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.629 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.629 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.639 €/l

(Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.639 €/l Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.655 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Cádiz tiene las gasolineras más baratas para hoy domingo en estas localizaciones:

Gasolina 95

Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.385 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.385 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.385 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.389 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.389 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.389 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.389 €/l

Gasolina 98

ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.559 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.567 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.569 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.569 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l

(Tarifa) – Carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho – 1.579 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.582 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.582 €/l EasyFuel (Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1” – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 “Camino del Lobo 1” – 1.599 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.609 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Antigua N-IV km. 639,5 – 1.609 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. 639,8 – 1.609 €/l

Diésel

Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.597 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar – 1.597 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.597 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.597 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid Cádiz km. 15 – 1.597 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n – 1.597 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.597 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.597 €/l Suministros Mazo (Cádiz) – Calle Marqués de Comillas s/n – 1.598 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas en las que puedes repostar hoy domingo:

Gasolina 95

Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.399 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.399 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.399 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.399 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.399 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.399 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n, junto recinto ferial – 1.409 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n, junto recinto ferial – 1.409 €/l HRuiz (Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l

(Palma del Río) – Polígono Calle Naranja Salustiana, 1 – 1.409 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.419 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l

(Córdoba) – Avda. Libia, 34 – 1.419 €/l Ballenoil (Córdoba) – Plaza de Colón, s/n – 1.419 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l

(Alcolea) – CR N-4, 384,8 – 1.589 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l

(Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.619 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.619 €/l Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.629 €/l

(El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.629 €/l Shell (Baena) – Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1.639 €/l

(Baena) – Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1.639 €/l E.S. Reto Ahorro (Fuente Palmera) – Carretera Fuencubierta km. 8,300 – 1.639 €/l

Diésel

Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.593 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.595 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.599 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.603 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.603 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.604 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.604 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.619 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.619 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.619 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.619 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.629 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.629 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n, junto recinto ferial – 1.629 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Para quienes están en Granada, si quieres encontrar las gasolineras más baratas son estas que ves a continuación:

Gasolina 95

Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril Calle Motril Parcela 238 – 1.389 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.389 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.395 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l

(Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.395 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.399 €/l Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.399 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.409 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.409 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.409 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.409 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril, Parcela 243 – 1.409 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus S.L. (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.549 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.575 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, Crta. Jaén km 88 – 1.575 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (margen derecho) – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l

(Armilla) – Carretera Armilla km. 7 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l

(Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.579 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.579 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.579 €/l A. Aguaza (Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l

(Cúllar) – CR N-342, 156 – 1.589 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

Diésel

E.S. Villasol (Maracena) – Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1.559 €/l

(Maracena) – Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22 – 1.559 €/l Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.589 €/l Petroprix (Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.589 €/l ASC Carburantes (Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Avenida Madrid, 169 – 1.595 €/l Minioil (Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l

(Ogíjares) – Calle León, 36 – 1.595 €/l Minioil (Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.599 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 3 – 1.599 €/l Gaia (Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.599 €/l

(Zújar) – Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n – 1.599 €/l Cosafra (Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,600 – 1.599 €/l

(Huétor Tájar) – Carretera de Loja km. 0,600 – 1.599 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l

El mapa en el que encontrar las gasolineras baratas

Con los listados que te hemos ofrecido ya has podido ver dónde es más barato repostar hoy domingo 10 de mayo, pero si quieres buscar tú mismo, tienes a tu alcance la herramienta del Geoportal gasolineras, donde filtrar resultados por provincia, municipio y también, tipo de combustible. Una vez hecho esto te aparece un listado como los que acabamos de ver, pero también un mapa en el que puedes ver rápidamente aquellas estaciones o gasolineras más económicas. Un mapa como el que te dejamos ahora a modo de ejemplo de Cádiz.