La Policía abate con una táser a un atracador armado con un cuchillo en Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un hombre de 49 años después de que atracara una gasolinera en el municipio vecino de Bormujos y huyera del lugar armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Los agentes tuvieron que utilizar una pistola táser para conseguir reducirlo después de que el sospechoso amenazara con autolesionarse con el arma blanca.

Los hechos se produjeron después de que los servicios policiales recibieran un aviso alertando de una posible reyerta en uno de los pasajes de la barriada de Nueva Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. La llamada advertía de la presencia de un individuo que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, mientras otra persona trataba de protegerse utilizando una valla.

Cuando los agentes llegaron a la zona, se encontraron con el sospechoso armado. El individuo, según las informaciones difundidas por la Policía Local, había cometido poco antes un atraco en una gasolinera de Bormujos y había abandonado el establecimiento para continuar su huida.

La situación se complicó cuando el hombre comenzó a amenazar con utilizar el cuchillo contra sí mismo. Los policías trataron inicialmente de convencerle para que cesara su actitud y soltara el arma. En las imágenes difundidas por el cuerpo policial se puede observar cómo los agentes mantienen la distancia de seguridad mientras le ordenan que deje el cuchillo.

Ante la negativa del sospechoso y el riesgo que suponía que continuara armado, los agentes terminaron utilizando una pistola táser. El dispositivo eléctrico permitió inmovilizar al hombre y proceder posteriormente a su detención sin que la situación fuera a mayores.

El arrestado, de 49 años, quedó a disposición de los agentes tras ser reducido. La actuación policial ha quedado registrada en imágenes que muestran el momento de la intervención y que han sido difundidas públicamente.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del atraco cometido previamente en Bormujos y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos. La intervención de los policías de Castilleja permitió finalmente detener al sospechoso y poner fin a una situación que comenzó con un robo y terminó con el individuo armado y amenazando con lesionarse.