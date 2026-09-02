Dos mujeres mueren tras caer al mar el coche en el que viajaban cuando intentaba embarcar en un ferry en Algeciras

Dos mujeres han fallecido esta pasada madrugada después de que el vehículo en el que viajaban junto a otras dos personas cayera al mar cuando se disponía a embarcar en un ferry. Los otros dos ocupantes, ambos varones, consiguieron salir con vida del coche y fueron evacuados a un centro hospitalario, uno de ellos se encuentra en estado crítico.

El suceso se produjo alrededor de las 00:30 horas, cuando el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de que un vehículo había caído al agua con cuatro personas en su interior mientras intentaba acceder a un ferry en el puerto algecireño.

La gravedad de la situación llevó al centro coordinador a activar inmediatamente un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó dos ambulancias, cuatro dotaciones de Bomberos, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que desplegó a especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Dos de los ocupantes consiguieron abandonar el vehículo por sus propios medios poco después de que este cayera al mar. Sin embargo, otras dos personas permanecieron atrapadas en el interior del coche, lo que obligó a los equipos de rescate a intervenir bajo el agua para intentar localizarlas y extraerlas del vehículo.

Finalmente, los buzos del GEAS recuperaron del interior del automóvil los cuerpos sin vida de las dos mujeres. Las víctimas tenían 71 y 43 años. Los servicios sanitarios desplazados hasta el puerto únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Mientras tanto, los dos hombres que lograron salir del vehículo fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados posteriormente a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Uno de ellos se encuentra en estado crítico debido a las consecuencias del accidente.

El accidente se produjo en una de las zonas del puerto destinadas al embarque de vehículos hacia los ferries que operan desde Algeciras. Por el momento, el suceso ha dejado dos víctimas mortales y dos heridos, uno de ellos en estado crítico. Las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo terminara cayendo al mar están pendientes de esclarecerse. La intervención de los distintos cuerpos de emergencia se prolongó durante la madrugada para rescatar a los ocupantes y asegurar la zona donde había ocurrido el suceso.